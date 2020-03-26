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сегодня, 10:25 4

В бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник

В бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник
Фото: Амур.инфо

В аквапарке Благовещенска вновь случилось происшествие с ребенком. 25 марта во время плавания в бассейне пострадал 9-летний мальчик – его руку засосало в водозаборник очистки воды.

По предварительной информации, ребенок серьезных травм не получил, не считая посттравматического шока. Мальчику вовремя оказали помощь, и трагических последствий удалось избежать. Известно, что ребенок находился в аквапарке вместе с отцом – они приехали из Петропавловска-Камчатского.

В полиции подтвердили факт случившегося. «Сообщение поступило в полицию 25 марта, на место сразу выехали сотрудники полиции. Все материалы переданы в следственный комитет для принятия решения», – сказали в городской полиции.

В амурском следственном управлении обещали прокомментировать происшествие позже. Также Амур.инфо запросило информацию о состоянии здоровья ребенка у регионального минздрава.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года в одном из бассейнов этого же аквапарка чуть не утонул ребенок. После инцидента пострадавшего доставили в реанимацию Амурской областной детской больницы. В отношении инструктора-спасателя, который во время происшествия покинул свой пост, возбудили уголовное дело.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    Нафига он туда руку засунул?

  • ЕленаР

    ЕленаР
    39 минут назад

    Tуман

    Нафига он туда руку засунул?



    Наверно потому что родители не объясняли, что туда руки совать нельзя.

  • Терминатор

    Терминатор
    28 минут назад

    Его еще не закрыли по известным причинам?!

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    27 минут назад

    А что Амуринфа еще не в курсе что вчера в областную больницу привезли мальчика . которого придавило плитой . Еле реанимировали , но тяжелый. Подробности не знаю.

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