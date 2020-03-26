Певец Лев Лещенко переведен в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких. Певец чувствует себя хорошо. В реанимации он проходит плановую процедуру.

Артиста перевели в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается, объяснил Олег Дмитриев, концертный директор Лещенко ,

«Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», – сообщил Дмитриев ТАСС.

«У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда [в больницу в Коммунарке], – пояснил друг Льва Вениаминовича, народный артист РСФСР Владимир Винокур. – Конечно, я с ними на связи. Чувствуют себя шикарно, хотят домой».

78-летний Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. По информации концертного директора Лещенко Олега Дмитриева, артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.