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сегодня, 10:09 6

Амурский бизнесмен подарил машину детской поликлинике

Амурский бизнесмен подарил машину детской поликлинике
Фото: instagram.com/va.orlov/

В Приамурье предприниматель сделал подарок детской поликлинике в городе президентского внимания. Причем это уже второй дорогой подарок для нужд медучреждения.

О поступке бизнесмена на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Главная тема последних месяцев – коронавирус. Сейчас нам всем нужно сплотиться для победы над этой инфекцией. Необходимо поддерживать тех, кто больше всех остальных нуждается в этой помощи – врачи, группы риска, дети. Сейчас пришло время бизнесу проявить гражданскую ответственность и позицию. Как пример – Михаил Гуцериев предложил при необходимости властям Москвы использовать все имеющиеся у "Сафмара" ресурсы, в том числе гостиницу "Holiday Inn Сущевский" для борьбы с коронавирусом, а наш амурский бизнесмен Евгений Носов подарил новый автомобиль детской поликлинике Свободного. Хочу сказать спасибо таким представителям бизнеса. Сегодня это необходимо как никогда», – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Свободненский меценат – это генеральный директор местной сети аптек.

«Я окончил наш амурский медицинский институт. По профессии врач, и не понаслышке знаю, с какими проблемами ежедневно сталкиваются наши врачи. Чтобы хоть немного облегчить трудовые будни, было принято решение при появлении финансовой возможности покупать автомобиль. Детские педиатры очень много времени проводят в дороге, добираясь на вызовы к своим маленьким пациентам, поэтому мы и начали с помощи именно им», – объяснил покупку второго автомобиля меценат местному новостному паблику svb_inside.

Первый автомобиль для нужд детской поликлиники был подарен в преддверии Нового года.

Просмотров всего: 1552

#дети #коронавирус #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Ну да, аптеки сейчас хорошую выручку делают.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Или контракты будут заключаться с другой компанией

  • Забаненный

    Забаненный
    37 минут назад

    А я если бы был олигархом, подарил бы машину педиатору Ирине Альбертовне..

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Забаненный

    А я если бы был олигархом, подарил бы машину педиатору Ирине Альбертовне..



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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    18 минут назад

    МолодеЦ

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    Достойный поступок, молодец, да )

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