В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода

Госавтоинспекция Благовещенска откликнуться очевидцев ДТП или водителя, который скрылся с места происшествия. Дорожная авария произошла 25 марта на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской.

Около 17:00 на регулируемом перекрестке неустановленный водитель, предположительно управляя автомобилем темного цвета, совершил наезд на женщину-пешехода 1984 года рождения. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получила травмы и самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

Любую информацию о происшествии просят сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или 42-52-62.

Городской отдел ГИБДД просит: «Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя».