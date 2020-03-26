Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 4

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Благовещенска откликнуться очевидцев ДТП или водителя, который скрылся с места происшествия. Дорожная авария произошла 25 марта на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской.

Около 17:00 на регулируемом перекрестке неустановленный водитель, предположительно управляя автомобилем темного цвета, совершил наезд на женщину-пешехода 1984 года рождения. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получила травмы и самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

Любую информацию о происшествии просят сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или 42-52-62.

Городской отдел ГИБДД просит: «Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя».

Просмотров всего: 900

#ДТП #происшествия

распечатать


В России и мире

В Саратовской области до смерти забит полуторагодовалый мальчик
Происшествия 4

В бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник
Происшествия

На месте пожара в Свободном обнаружены тела двух человек

В России и мире

Парень в Барнауле покончил с собой, а перед этим рассказал, что его изнасиловал брат
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    На данном перекрестке светофор работает в трехфазном режиме. Что то часто там сбивают пешеходов.

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    Опять водятел не знает как ехать через перекресток с трехфазным светофором.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Такой проблемный перекресток, а видеокамер нет.

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    пару лежачих полицейских поможет, как на октябрьской - артиллерийская или как с загородной-студентечкой, после моста

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь