20 лет назад Путина впервые избрали на пост президента РФ: обзор прессы

Об обращении президента России к народу, о сильном землетрясении на Курилах, о том, что Трамп хочет отменить выборы, о переносе сроков голосования по Конституции РФ и многом другом пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти

В «Российской газете» публикуется текст обращения президента Путина к гражданам России. Основные положения вы уже наверняка знаете (самое главное – перенос голосования по поправкам к Конституции), поэтому повторяться не буду, назову лишь президентский настрой, выраженный заголовком: «Прорвемся!».

Кстати, о переносе голосования: в «Аргументах неделi» пишут о том, что Трамп вообще собирается отменить выборы. И это в стране, называющей себя эталоном демократии! Но вернемся к «Российской газете».

Также в номере

Еще здесь рассказывается о сильном землетрясении, которое пережили Северные Курилы (5 баллов). Была объявлена угроза цунами, более 400 человек эвакуировали из портового района острова Парамушир. Жертв, слава богу, нет.

В самом верхнем левом углу самой первой страницы главной газеты страны сообщается, что сегодня исполняется 20 лет с того дня, как Владимир Путин был впервые избран президентом России. Для сравнения: князь Владимир Красное Солнышко правил 37 лет, 1 месяц и 4 дня. А в «Аргументах неделi» пишут о том, что Трамп вообще собирается отменить выборы. И многозначительно произнеся «Так что…» с многоточием в конце, переключаю внимание.

Вам статья

Давайте изучим «Аргументы неделi» более детально, что нам Трамп с его претензиями на вечное президентство. Так вот еженедельник посмотрел на мировой недуг с неожиданной стороны: как он скажется на работе наших спецслужб. Понятно, что прекратить на неделю работы они не смогут, это и к бабке ходить не надо. С другой стороны, как разведчику выходить на улицу, если нет возможности затеряться в толпе, ведь толп – нет?! Как осуществлять закладки, встречаться с агентами, устраивать ликвидации и прочее и прочее? Подробности на спецстранице «Мир шпионажа».

Также в номере

Уделяет внимание еженедельник и поправкам к Конституции. Понятно, что выпуск газеты готовили до обращения Путина к народу, о переносе голосования еще не было известно, но публикация вневременна: какая разница, завтра идти голосовать или через полгода. Главное – в разъяснении – за что отдавать голоса. Вот газета и разъясняет. Вот и почитайте. Я бы поделился с вами знанием опубликованного, но не буду лишать вас удовольствия самим познакомиться с материалом.

Очень интересно

Перелистав страницы «Амурской правды», скажу сразу: приобретите газету и читайте вдумчиво постранично. Здесь много не просто интересного, но полезного. Обо всем – не успею (а как хотелось бы назвать большой материал Ирины Ворошиловой о ветеране войны Петре Кононенко! А как хотелось бы пересказать статью Варвары Носыревой о работе с людьми с нарушением развития!). Заострю ваше внимание на интервью с Александром Федорчуком, строящим 14-этажный центр «Центральный» на месте городского рынка. Говорится, что «квадрат» земли в том месте обошелся предпринимателю почти в 30 тысяч рублей. Так что скамеек-лавочек в тех местах не будет. Не фиг просто пол топтать.

На посошок

Ну и «Комсомольская правда», заждались, поди. Если про коронавирус, то интересен список фильмов разных времен и народов, в которых так или иначе разрабатывается вирусологическая угроза. А какие режиссеры»! А какие актеры! А как прогнозировали, а мир не услышал… А если не о коронавирусе, то прочтите о том, как российская маникюрша объегорила влюбленного в нее немца, разведя на весьма приличную сумму в евро. Грубо говоря, у немцев в очередной раз не получился «Дранг нах остен!»