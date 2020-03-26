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сегодня, 08:23 31

Путин подписал указ об объявлении нерабочей недели в России

Путин подписал указ об объявлении нерабочей недели в России
Фото: скриншот видео

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Такое решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в документе.

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – прописано в указе.

В документе также уточняется, что он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, а также тех, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, решение не затронет учреждения, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляют неотложные ремонтные работы.

В документе указывается, что федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также СМИ необходимо определить численность работников, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля свое функционирование.

Ранее Путин в ходе обращения к гражданам в связи с коронавирусом объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением зарплат. Он также предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей, все социальные пособия и льготы продлить автоматически без хождения по инстанциям на полгода, а с апреля выплатить всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет на ближайшие три месяца.

Просмотров всего: 4324

#коронавирус #российская власть

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ну что, теперь местные маститые эксперты по Труду смогут ответь на простой вопрос "Так что же такое деньги и откуда они берутся?" , Расскажут о том, кто и с чего платить будет если людей на карантин усаживают и движения денег нет? Или местные форумные знатоки так и будут тупо зубоскалить? Может стОит перечитать блоги особенно в разделе моём о жизнеспособности рынка?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    алкомаркеты в плюсе, об этом он подумал??? квитанции по квартире кому переслать из правительства?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Никто не послушает!

    У нас полгорода - торговцы и сфера обслуживания! Проще говоря те организации, где нет выручки - нет зарплаты. Соответственно они будут работать, как и те, где сдельная зарплата (ремонт квартир и т.п.)

    Оставшаяся половина - больницы, школы, детсады, транспорт, власть, коммунальщики.

    Для кого указ - не понятно!

    А да, для рейтинга!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Только-что по ТВ Путин выступил об обьявлении выходные с 28 марта по 5 апреля.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Дмитрий Русский , Власть!!!) для себя))))

  • ay

    ay
    2 часа назад

    В Новогодние каникулы все также находятся на грани рентабельности и выживания бизнеса?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    2 часа назад

    Скорее всего полиция будет патрулировать улицы. Поэтому все получится. Несознательных будут штрафовать.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Ну что, теперь местные маститые эксперты по Труду смогут ответь на простой вопрос "Так что же такое деньги и откуда они берутся?" , Расскажут о том, кто и с чего платить будет если людей на карантин усаживают и движения денег нет? Или местные форумные знатоки так и будут тупо зубоскалить? Может стОит перечитать блоги особенно в разделе моём о жизнеспособности рынка?



    В декаду зимнего балдежа деньги исчезают, м-м-м?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ВалюшкаАмурская

    Скорее всего полиция будет патрулировать улицы. Поэтому все получится. Несознательных будут штрафовать.



    Они к этому приучены? Привычны? ППСников редко летом встречаю. А другие всё больше по кабинетам. Нет?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    ay

    В Новогодние каникулы все также находятся на грани рентабельности и выживания бизнеса?



    Да за предновогодний период продажи у всех растут. А сейчас продажи падают, потому что не ясно сколько продлится голод. На всем что можно лучше сэкономить!

  • Жэка

    Жэка
    2 часа назад

    ВалюшкаАмурская

    Скорее всего полиция будет патрулировать улицы. Поэтому все получится. Несознательных будут штрафовать.



    Штрафовать за что?

    В указе установлены выходные дни, а НЕ КАРАНТИН. Карантин не установлен, ответственности за появление на улицах и в торговых центрах нет.

    В этом и маразм. ))))

    Впрочем, маразм неудивителен для оторванного от реальности деда.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    inoy

    Дмитрий Русский , Власть!!!) для себя))))



    Только это и остается думать!

    Когда полгорода - торговцы и сфера обслуживания, проще говоря те организации, где нет выручки - нет зарплаты - работа продолжится. Соответственно они будут работать, как и те, где сдельная зарплата (ремонт квартир и т.п.)

    Оставшаяся половина - больницы, школы, детсады, транспорт, власть, коммунальщики, банки.

    Выходит - да, для себя любимых власть устроила выходные, не дай Бог заразиться! А зп же из бюджета, за наш с вами счет, что за нее переживать то!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Спросила шефа про выходные. Ответ:

    - Да ну нафиг.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Бюджетники будут отдыхать,зарплата им идет из нашего бюджета ,а остальные будут работать,если будет работа или,без содержания ,сидеть дома,хорошо бы и им ,из нашего бюджета,выплатили зарплату за эту неделю,имею в виду,тех,кто работает, на частника.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Выступление вчерашнее говорит о том, что деньги есть в казне и не малые, что можно пособия повышать, что повышать налоги за вывод капитала за рубеж, но почему такие меры только сейчас решено принять? И еще не известно как на законадательном уровне примут соответствующие законы, так же какие лица будут формировать текст этих законов, а еще разные президентские указы не всегда в полном обьеме выполняются!!!

    Но самое главное что после обнуления и внесения поправок в конституцию и президента рухнули рейтинги доверия населения, выводы может сделать каждый сам.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    амурская алена

    Бюджетники будут отдыхать,зарплата им идет из нашего бюджета ,а остальные будут работать,если будет работа или,без содержания ,сидеть дома,хорошо бы и им ,из нашего бюджета,выплатили зарплату за эту неделю,имею в виду,тех,кто работает, на частника.



    Какие бюджетники будут отдыхать?!

    Учителя, врачи, детсады, коммунальщики, энергетики, полиция будут работать!

    Отдыхать будет только власть!

  • invv

    invv
    1 час назад



    Amurskiy patriot , сегодня, 09:38

    Выступление вчерашнее говорит о том, что деньги есть в казне и не малые, что можно пособия повышать, что повышать налоги за вывод капитала за рубеж, но почему такие меры только сейчас решено принять? И еще не известно как на законадательном уровне примут соответствующие законы, так же какие лица будут формировать текст этих законов, а еще разные президентские указы не всегда в полном обьеме выполняются!!! Но самое главное что после обнуления и внесения поправок в конституцию и президента рухнули рейтинги доверия населения, выводы может сделать каждый сам.



    В том то и дело, что очень часто не только не выполняются, но выполняются наоборот.



    Дмитрий Русский , сегодня, 09:40

    Отдыхать будет только власть!



    ++++++++++++++

    Популизм в чистом виде.

    --

  • Забаненный

    Забаненный
    1 час назад

    Голос у Володи стал какой то стариковский..Чем то ельциновский напоминает..

  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Вопрос шефу-торгашу про указ. Ответ - "За свой счет - в добрый путь. Мне путинские указы не указы. Я живу в другой стране."

  • ay

    ay
    1 час назад

    hkmg8787

    Вопрос шефу-торгашу про указ. Ответ - "За свой счет - в добрый путь. Мне путинские указы не указы. Я живу в другой стране."



    Угу. Случись что, посадят накажут его по законам этой (другой) страны.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну например-работает центр детский (частный)-работать нельзя, зарплату надо выплачивать, и при этом непонятно за чей счет.

    Что кредит брать коммерческий или сразу на банкроство подавать?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну например-работает центр детский (частный)-работать нельзя, зарплату надо выплачивать, и при этом непонятно за чей счет.

    Что кредит брать коммерческий или сразу на банкротство подавать?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Путин туфту в очередной раз прогнал! Вон недавно про бензин отчитал сынка Патрушева(и надо же какое совпадение, что сынки чинуш все как один с государственными способностями и мозгами).

    Тот сказал что - "Проработаем этот вопрос..." Ну я думаю всем понятно, что это так очередной пук великого ПУ в воду.

  • dance

    dance
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    амурская алена

    Бюджетники будут отдыхать,зарплата им идет из нашего бюджета ,а остальные будут работать,если будет работа или,без содержания ,сидеть дома,хорошо бы и им ,из нашего бюджета,выплатили зарплату за эту неделю,имею в виду,тех,кто работает, на частника.



    Какие бюджетники будут отдыхать?!

    Учителя, врачи, детсады, коммунальщики, энергетики, полиция будут работать!

    Отдыхать будет только власть!



    вот где такое написано? Специально посмотрела текст указа:

    Текст Указа:

    В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

    1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

    2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

    а) непрерывно действующих организаций;

    б) медицинских и аптечных организаций;

    в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

    г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

    д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

    3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

    4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

    5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

    6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    вот где написано, что органы власти будут отдыхать?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    непрерывно действующих организаций

    то есть никто отдыхать не будет

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Отдыхать будет только власть!

    Какая власть будет отдыхать??? Государственные служащие будут работать. Так что ни какого карантина не будет. Просто пи...ш

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    45 минут назад

    Для чего тогда все эти слова, если работать все продолжат?!

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    41 минута назад

    Видимо просто пиар. Посмотрим

  • NK

    NK
    23 минуты назад

    ВалюшкаАмурская

    Отдыхать будет только власть! Какая власть будет отдыхать??? Государственные служащие будут работать. Так что ни какого карантина не будет. Просто пи...ш



    Как-то у вас с правописанием нехорошо получилось. Если "пи..ш" - это глагол второго лица, то должен быть мягкий знак в конце слова, а если существительное с известным корнем. обозначающего процесс этого самого "пи...ш", то тогда на другую букву должно оканчиваться. Вот с "непечатными" словами всегда так ... может, вам их на письме не употреблять? Будьте здоровы.

  • Мысли вслух

    Мысли вслух
    10 минут назад

    Так и не понял - муниципальные детские сады будут работать или нет?

  • Tуман

    Tуман
    8 минут назад

    Никто ничего не понял.

    Москва проснётся - Вася позвонит в администрацию президента, тогда и будут разъяснения

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