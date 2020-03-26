Путин подписал указ об объявлении нерабочей недели в России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Такое решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в документе.

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – прописано в указе.

В документе также уточняется, что он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, а также тех, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, решение не затронет учреждения, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляют неотложные ремонтные работы.

В документе указывается, что федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также СМИ необходимо определить численность работников, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля свое функционирование.

Ранее Путин в ходе обращения к гражданам в связи с коронавирусом объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением зарплат. Он также предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей, все социальные пособия и льготы продлить автоматически без хождения по инстанциям на полгода, а с апреля выплатить всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет на ближайшие три месяца.