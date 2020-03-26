Выбор читателей за 25 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 25 марта.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала о проблеме, связанной с бассейном «Студенческий» Амурского госуниверситета, где тренируется ее сын. Из-за коронавируса они решили пока воздержаться от посещений. Однако в этом случае сгорят заплаченные деньги, заявила собеседница.

В региональном минздраве официально подтвердили, что подписан приказ «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области». Ранее эту информацию Амур.инфо сообщили в Благовещенской городской клинической больнице.

В регионах России будет приостановлена работа развлекательных заведений. Это связано с распространением в стране коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина.

Любителей экстремальных видов спорта попросили не кататься по благовещенской набережной. Для занятий скейтбордингом и катания на роликовых коньках в амурской столице существуют специально оборудованные площадки, отметили в мэрии.