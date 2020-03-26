Самый худший сценарий: до 80 % предпринимателей могут прекратить свою деятельность

На базе областного правительства создан предпринимательский оперативный штаб. Его цель – мониторинг ситуации в малом бизнесе, а именно как ограничительные меры из-за коронавируса сказываются на предпринимательстве. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Сегодня в области насчитывается около 27000 мелких и средних предпринимателей. Гость программы пояснил, какие виды бизнеса в Благовещенске уже сейчас страдают от ограничительных мер.

«Первые сигналы начал подавать гостиничный бизнес. Например, иссяк поток одно-, двух- и трехдневных туристов в Китай через Благовещенск. Он был достаточно большой, сейчас его нет – гостиницы полупустые. После гостиниц сразу идет общепит. К тому же теперь, после запрета правительства РФ, будут закрыты все заведения культуры, искусства, спорта и развлекательные заведения, где предполагается деятельность с большим количеством посетителей», – поясняет Борис Леонидович.

Сейчас на уровне областного правительства разрабатывается комплекс мер по поддержки бизнеса. Планируется, что в пятницу будет закончен рабочий вариант проекта.

«Мы предложили правительству области, губернатору соответствующие меры поддержки, а именно понижение налоговой нагрузки с начала года до конца года, отсрочку некоторых платежей минимум на три месяца», – перечисляет Борис Белобородов.

По самым неблагоприятным прогнозам от 50 до 80 % предпринимателей в стране могут прекратить свою деятельность из-за эпидемии коронавируса.