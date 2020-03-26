Амурские артиллеристы открыли ураганный огонь

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» в Амурской области провели боевые стрельбы. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 километров, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара.

Координаты целей артиллеристы получали от беспилотных летательных аппаратов.

Обстановка в ходе стрельб была максимально приближена к реальному бою. В задачи расчета беспилотников входило выявление в тылу артиллерийской батареи условного противника, действия которой обозначили средствами имитации. По координатам успешно выявленных позиций батареи «неприятеля» был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО «Ураган».

После стрельбы боевые расчеты оперативной сменили позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Практические стрельбы с наведением беспилотным летательным аппаратом на цели выполнили все расчеты артиллерийского соединения. Тренировки проводятся на полигоне Трехречье в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники.