Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:00 2

Амурские артиллеристы открыли ураганный огонь

Амурские артиллеристы открыли ураганный огонь
Фото: structure.mil.ru

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» в Амурской области провели боевые стрельбы. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 километров, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара.

Координаты целей артиллеристы получали от беспилотных летательных аппаратов.

Обстановка в ходе стрельб была максимально приближена к реальному бою. В задачи расчета беспилотников входило выявление в тылу артиллерийской батареи условного противника, действия которой обозначили средствами имитации. По координатам успешно выявленных позиций батареи «неприятеля» был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО «Ураган».

После стрельбы боевые расчеты оперативной сменили позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Практические стрельбы с наведением беспилотным летательным аппаратом на цели выполнили все расчеты артиллерийского соединения. Тренировки проводятся на полигоне Трехречье в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники.

Просмотров всего: 1737

#военные

распечатать


Общество

Амурские военные получили новейшие командно-штабные машины на базе автомобиля «Тигр»
Происшествия

В Белогорске военнослужащий получил 2 года колонии за хищение
Общество 11

Восстановленный танк первой в мире женщины-танкиста испытан в Приамурье
Общество

В Приамурье военные применили «Улыбку»
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    чья та зарплата полетела

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    ...по короновирусу Огонь!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь