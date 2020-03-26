Тельцов ждет интересная встреча, Водолеям не стоит гулять в одиночестве: астрологический прогноз на 26 марта

Восход Солнца: 06:18

Заход Солнца: 18:52

Солнце в Овне.

Овен. Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость, а успех любого начинания может оказаться сомнительным. Не исключено, что придется нести финансовые потери. В семейной жизни возможны осложнения из-за легкомысленных действий одного из домочадцев. Не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем.

Телец. Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. Не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Вечер хорош для гармоничных супружеских отношений, раскрепощения.

Близнецы. Работа займет все ваше время. Некоторые упущения или ошибки заставят окунуться с головой в работу. Она потребует больших усилий и нестандартного взгляда. Постарайтесь просчитывать свои шаги, продумайте план действий, иначе прилагаемые вами усилия не окупятся результатом. Не отказывайтесь от помощи сослуживцев, влиятельных лиц или начальства.

Рак. Пассивный день, неблагоприятный для нововведений, перемен, путешествий. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Запланируйте на отдых с детьми на свежем воздухе. Вечер проведите в обществе надежных друзей. Во второй половине дня дурное расположение духа может покинуть вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.

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Лев. Энергетически мощный день. Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то необычным. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны. Сны могут быть вещими

Дева. Серьезный день, связанный с духовными поисками. Усиливается дар предвидения и интуиция, но необходима сдержанность, чтобы общение принесло позитивные результаты. Будьте предельно осторожны с партнерами, чтобы не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками.

Весы. Благоприятное расположение звезд вольет в вас новые силы. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с честью для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Не исключено, что вам предстоит знакомство, которое может стать началом нового любовного романа.

Скорпион. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают от авантюр и приключений — это может иметь негативные последствия. Исключите агрессию. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

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Стрелец. День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Проявляйте инициативу и настойчивость. Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы хотели.

Козерог. Критический день. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут испортить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.

Водолей. День связан с травлей, охотой, преследованием, столкновением с толпой. Избегайте прогулок в одиночестве, путешествий, игр с крупными домашними животными. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Рыбы. День благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что вам представится случай оценить по достоинству своих друзей. От них вы получите и ценные советы в делах сердечных, и помощь в карьере. Не оставайтесь перед ними в долгу. Рекомендуются занятия спортом. Если у вас есть дети, то приобщите их к своим занятиям.

Астролог: Вальдемар Небоходцев