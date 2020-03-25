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25 марта 2020, 22:57 14

Нерабочая неделя, перенос голосования по Конституции: срочное выступление Путина (видео)

Нерабочая неделя, перенос голосования по Конституции: срочное выступление Путина (видео)
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с важными заявлениями, связанными с ситуацией, сложившейся в стране и мире в связи с коронавирусом. Главными заявлениями стали перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также объявление следующей недели нерабочей.

С 28 марта по 5 апреля россияне будут отдыхать, заявил Путин. Заработная плата при этом сохранится. Работать будут только структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, а также органы власти всех уровней. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, отметил президент.

Также президент сообщил о том, что:

  1. – все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически без хождения по инстанциям на полгода;
  2. – с апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет на ближайшие три месяца;
  3. – выплаты по больничному листу будут производиться исходя из расчёта не менее 1 МРОТ;
  4. – пособие по безработице увеличивают до прожиточного минимума, с 8 до 12 тысяч рублей;
  5. – россияне получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам при попадании в сложную жизненную ситуацию;–
  6. – ветераны и труженики тыла получат выплаты до майских праздников, а не после, как это было ранее.

Помогут также компаниям малого и среднего бизнеса. Для них предложили отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие полгода. Микропредприятиям, кроме отсрочки по налогам, дают отсрочку еще и по страховым взносам в социальные фонды. То же самое распространяется и на банковские кредиты, по ним также дадут отсрочку на ближайшие шесть месяцев.

Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства, сказал президент. В этой связи предложено вести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскания долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых в нынешней ситуации.

«Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остается прежней, 30 процентов. Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется вдолгую, на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», – добавил президент.

Были предложены еще две меры, на них Владимир Путин сделал особый акцент. Во-первых, все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

«Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», – заявил президент.

Во-вторых, со слов Путина, во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России такой доход налогом не облагается. В связи с этим предложено для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов.

«То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире», – подытожил глава государства.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    ну пора завтра пивоводко втарить - через 3 дня закончится

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Эх...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    57 минут назад



    Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", — заявил глава государства.



    Володенька. Сынок.А мы думали,что ты американский шпион.

  • Stat

    Stat
    57 минут назад

    Все на пикник.... К чему эти нелогичные меры... Подумаешь сезонный подъем орз...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    56 минут назад

    retrogr

    ну пора завтра пивоводко втарить - через 3 дня закончится



    За эту неделю сколько не от коронавируса помрёт,а сколько от водки.

  • Stat

    Stat
    55 минут назад

    Все в недельный запой...править статистику по наркологии...

  • Paster

    Paster
    52 минуты назад

    Да хер там частники кого отпустят. У нас больше половины города в торговле устроены.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    51 минута назад

    Обыкновенный медвежонок

    retrogr

    ну пора завтра пивоводко втарить - через 3 дня закончится



    За эту неделю сколько не от коронавируса помрёт,а сколько от водки.



    Ага, тут выбор не большой: или легкие или печень откажет.

  • karlik nos

    karlik nos
    47 минут назад

    Ну пищевики точняк... Медалька за доблесный труд... И прочее... Тоже...

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    30 минут назад

    Честно говоря вообще не понял на кого эти меры рассчитаны. Парикмахеров? Ответственности никакой нет за неисполнение, частники будут однозначно работать, а всех остальных он вроде как и сам оставил на работе

  • Жужжа

    Жужжа
    21 минута назад

    Все то, что уже предусмотрено законами РФ он озвучил как свою "заслугу":больничные по МРОТ (уже лет 6-7 такое исчисление), детские пособия (уже приняты), выплаты Ветеранам ВОВ (уже приняты) и т.д. Отсрочки по взносам и налогам - КЛАССИКА. Если сейчас нет дохода, то через полгода у предпрнимателей появится огроменная возможность выплатить сразу за полгода все налоги и взносы оптом?!?!

  • paravis

    paravis
    20 минут назад

    Сказочник.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    13 минут назад

    Правильно сказал, полностью его поддерживаю! Китай смог победить толькотем что изолировал людей!!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Рив Норин

    Обыкновенный медвежонок

    retrogr

    ну пора завтра пивоводко втарить - через 3 дня закончится



    За эту неделю сколько не от коронавируса помрёт,а сколько от водки.



    Ага, тут выбор не большой: или легкие или печень откажет.



    Лишь бы не одновременно! )))

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