Нерабочая неделя, перенос голосования по Конституции: срочное выступление Путина (видео)

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с важными заявлениями, связанными с ситуацией, сложившейся в стране и мире в связи с коронавирусом. Главными заявлениями стали перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также объявление следующей недели нерабочей.

С 28 марта по 5 апреля россияне будут отдыхать, заявил Путин. Заработная плата при этом сохранится. Работать будут только структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, а также органы власти всех уровней. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, отметил президент.

Также президент сообщил о том, что:

– все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически без хождения по инстанциям на полгода; – с апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет на ближайшие три месяца; – выплаты по больничному листу будут производиться исходя из расчёта не менее 1 МРОТ; – пособие по безработице увеличивают до прожиточного минимума, с 8 до 12 тысяч рублей; – россияне получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам при попадании в сложную жизненную ситуацию;– – ветераны и труженики тыла получат выплаты до майских праздников, а не после, как это было ранее.

Помогут также компаниям малого и среднего бизнеса. Для них предложили отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие полгода. Микропредприятиям, кроме отсрочки по налогам, дают отсрочку еще и по страховым взносам в социальные фонды. То же самое распространяется и на банковские кредиты, по ним также дадут отсрочку на ближайшие шесть месяцев.

Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства, сказал президент. В этой связи предложено вести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскания долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых в нынешней ситуации.

«Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остается прежней, 30 процентов. Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется вдолгую, на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», – добавил президент.

Были предложены еще две меры, на них Владимир Путин сделал особый акцент. Во-первых, все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

«Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», – заявил президент.

Во-вторых, со слов Путина, во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России такой доход налогом не облагается. В связи с этим предложено для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов.

«То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире», – подытожил глава государства.