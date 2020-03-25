Умерла Инна Макарова, народная артистка СССР, легендарная Любка Шевцова

Ее обожали миллионы, в Кремль пускали без паспорта, а роли в кино называли «бесценной россыпью». Дебют в фильме «Молодая гвардия» сделал её звездой в одно мгновение. Фильмы, в которых она снималась, стали классикой советского кино. Умерла Инна Макарова – советская и российская актриса, народная артистка СССР.

Инна Владимировна Макарова умерла 25 марта в возрасте 93 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук. «Инна Владимировна ушла из жизни», – сказала она ТАСС. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Во время учёбы познакомилась с будущим мужем Сергеем Бондарчуком, который пришёл на курс после фронта. В 1948 году Макарова была зачислена в труппу Театра-студии киноактёра. Алла Тарасова, увидев её игру, хотела пригласить её во МХАТ, на что Герасимов возразил: «Она нужна для кинематографа».

Дебют Инны Макаровой состоялся в 1948 году. Актриса снялась в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» по одноименной повести Александра Фадеева. За роль Любови Шевцовой в этой картине в 1949 году она получила Сталинскую премию I степени.

Фото: liveinternet.ru

Главные роли в фильме «Высота» и «Дорогой мой человек», по словам Макаровой, писали специально под неё с Алексеем Баталовым, и актёры были утверждены без проб. Во время съёмок она приняла решение развестись с Бондарчуком. Расставание было тяжёлым, после этого Макарова долго не выходила замуж. В конце 1980-х годов актриса снималась нечасто, посвятив себя концертной деятельности. В 2000-х вновь вернулась к актерской карьере, играла в различных телесериалах.

В фильмографии Инны Макаровой такие картины, как «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Любовь Яровая», «Русское поле», «Пушкин. Последняя любовь» и другие, сообщает «Российская газета».