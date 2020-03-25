В России число заболевших коронавирусом превысило 650 человек

За последние сутки в России подтвердились 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Больше всего в Москве – 120 случаев.

Также по 6 случаев заболевания зарегистрировали в Московской области и Крыму; по 4 случая – в Псковской области и Краснодарском крае; по 3 – в Оренбургской области и Якутии; по 2 – в Тульской области, Республике Коми и Кабардино-Балканской Республике, в Пермском крае; еще по одному случаю подтвердилось в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и Республике Башкортостан.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. После госпитализации их поместили в инфекционные боксы.

Выяснилось, с кем заразившиеся контактировали. За всеми контактными лицами будут наблюдать медики. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано 5 выздоровевших человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 – в Калининградской. За весь период в России выписано 29 человек, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции всем было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Возвращающиеся из-за границы обязаны остаться дома на 14-дневный карантин.

Всем жителям, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) советуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.