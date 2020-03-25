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сегодня, 20:40 6

В России число заболевших коронавирусом превысило 650 человек

В России число заболевших коронавирусом превысило 650 человек
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтвердились 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Больше всего в Москве – 120 случаев.

Также по 6 случаев заболевания зарегистрировали в Московской области и Крыму; по 4 случая – в Псковской области и Краснодарском крае; по 3 – в Оренбургской области и Якутии; по 2 – в Тульской области, Республике Коми и Кабардино-Балканской Республике, в Пермском крае; еще по одному случаю подтвердилось в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и Республике Башкортостан.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. После госпитализации их поместили в инфекционные боксы.

Выяснилось, с кем заразившиеся контактировали. За всеми контактными лицами будут наблюдать медики. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано 5 выздоровевших человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 – в Калининградской. За весь период в России выписано 29 человек, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции всем было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Возвращающиеся из-за границы обязаны остаться дома на 14-дневный карантин.

Всем жителям, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) советуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    новость за 2015 год... Газета "ВЗГЛЯД"

    Американские ученые создали смертельный для человека вирус

    Американские биологи, экспериментируя с летучими мышами, создали смертельно опасный для человека короновирус, теперь в научной среде обсуждается значимость научного открытия.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    35 минут назад

    Сергей Труш

    новость за 2015 год... Газета "ВЗГЛЯД"

    Американские ученые создали смертельный для человека вирус

    Американские биологи, экспериментируя с летучими мышами, создали смертельно опасный для человека короновирус, теперь в научной среде обсуждается значимость научного открытия.



    ну да

    то все Америка виновата

    И маски пиндосы продают по 30-40 рэ и более за штуку

    Только не в аптеках-там их вообще нет

    А еще американцы подняли цены на бензин в России и требуют льгот для продаванов топлива

  • Гефест

    Гефест
    35 минут назад

    Сергей Труш

    новость за 2015 год... Газета "ВЗГЛЯД"

    Американские ученые создали смертельный для человека вирус

    Американские биологи, экспериментируя с летучими мышами, создали смертельно опасный для человека короновирус, теперь в научной среде обсуждается значимость научного открытия.



    А тут и сомневаться нечего, атипичная пневмония появилась перед вторжением пиндосов в Ирак, короновирус в предверии подписания торгового соглашения. Китайцы ели этих мышей тысячелетиями и ничего, а тут вдруг и как раз в нужное время.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    фрагмент "Политэкономия. Просто о сложном"

    "А вот тут, для лучшего понимания сути, я вновь вернусь к теме войн, как наиболее яркой и открытой форме проявления кризиса, вскрывающей многие процессы.

    Всякие войны имеют исключительно экономические цели.

    Под каким бы соусом её не преподносили. В конечном счёте всё одно, цель войны – это закрепить стороной конфликта собственное право на присвоение выгоды.

    А приближает победу ИСТОЩЕНИЕ РЕСУРСОВ, отведённых для ведения войны, но не ресурсов как таковых, ведь сама война – это комплекс мер направленный на захват и присвоение чужих ресурсов: человеческих, природных, энергетических.

    И именно для таких целей создавались некоторые тактические приёмы ведения войн, например, блокады, диверсии, уничтожение складов хранения, важнейших инфраструктурных объектов и предприятий жизнеобеспечения.

    А также разрабатывались и принимались виды вооружения, призванные сэкономив собственные ресурсы, вывести из строя живую силу противника, при том, что убивать вовсе не обязательно, ведь значительно эффективнее – нанести тяжёлые ранения и увечья. Тогда инвалид становится обузой остальным и ртом, не вовлечённым как в военный, так производственный процесс, но оттягивающий на себя значительные ресурсы.

    А как поступать в этом случае? Добивать раненых или нагрузить общество обслуживанием калек? И первое, и второе – сильнейшая морально-нравственная дилемма, которая любым исходом сулит острый социальный конфликт и поражение правительства, а вместе с ним и экономико-социального курса. Как вы понимаете, речь идёт не только о комбатантах, и даже не столько о них, как о населении вообще, при том, что внутри страны на этом могут спекулировать силы, желающие стать властью.

    А нужно ли защищать общество и строй от демагогов, спекулирующих на этой теме?"

  • karlik nos

    karlik nos
    25 минут назад

    Это уважаемый называется сопли по экрану размазывать...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    Наглядно, на блок-схемах и диаграммах, короткими сюжетами, мы разберём то, что такое политэкономия и кем строится экономика государства, на чём базируется и на что ориентируется экономика, научно-техническая и конструкторская мысль, а также что такое справедливое распределение благ и каков механизм распределения. После этого мы поймём, то каким должно быть наше Государство. И эта серия будет посвящена распределению людей как производительных сил при создании общественно-полезного продукта.

    1

    Начнём с самого начала и будем следовать логике развития поставленной задачи, однако уточню, что приведённая этапность отчасти условна и содержит, в числе прочих, исторически пройденные этапы. Некоторые, к сожалению, были вовсе утрачены последующими поколениями, но нам они необходимы для наглядного объяснения эволюции экономических и ИСТОРИЧЕСКИХ процессов становления государственного суверенитета. А также мы увидим и поймём суть процессов, приводящих к утрате суверенитета.

    В проекте я буду использовать видеофрагменты из кинофильмов, публицистических фильмов, кадры кино и фотохроники, фото документов, ссылки на сайты, агитматериалы, в общем, всё то что каждый из вас сможет найти в свободном доступе и более детально изучить, поскольку использую их лишь как документальное свидетельство характеризующее эпоху для обоснования выводов.

    2

    Так же такое Государство вообще, в широком смысле?

    Государство – это политическая форма объединения общества на определённой территории с организацией институтов управления, подчинения и принуждения. С этой целью во любом государстве устанавливается диктатура правящего класса, который следует собственной системе представлений о нормах справедливости, отражающей ИХ интересы.

    Основой, определяющей хозяйственную деятельность и образ жизни, служат ресурсы и климат, всё прочее, включая традиции, ритуалы и строй – это уже этногенез и роль личности в истории.

    Граждане демократического государства устанавливают администрацию из числа сограждан, наделяя их полномочиями для хозяйствования, в соответствии с теоретической моделью следования целям идеологии, что закреплено правовой доктриной и отображено в Конституции. Но саму идеологию нужно прежде сформулировать, затем установить, а потом закрепить законом наказание за посягательства на её смену. Этим утверждается репрессивный механизм, он есть обязательный атрибут любого государства и направлен на защиту интересов ПРАВЯЩЕГО КЛАССА.

    Наша страна, являясь неотъемлемой частью мировой истории, имеет уникальный собственный исторический опыт, поэтому нам необходимо взять лучшее от всех систем хозяйствования, осмыслить ошибки и, выстроив ёмкую идеологическую конструкцию, развивать страну самостоятельно в интересах всех граждан нашей страны.

    Исходя из этого утверждения определяем идеологию Народного государства так: повышение качества и уровня жизни, покрытие постоянно растущих потребностей до полного благосостояния для свободного всестороннего развития всех членов общества, в котором распределение благ определяется по личному трудовому и умственному вкладу в создание общественно полезного продукта с опорой на ресурсную и производственную базу страны.

    С принятием этой идеологии мы получаем критерии оценки эффективности всей работы органов исполнительной власти, указываем на общественный характер развития в интересах ВСЕХ граждан. Медицина становится фундаментом государственной безопасности страны. Утверждаем недопустимость паразитизма, поощряем индивидуальный вклад в общественное производство, указываем на обязательность союза труда и науки, чем устанавливаем научный, рациональный подход к управлению и хозяйствованию, а это, в свою очередь обязывает заниматься образованием наращивая качество и эффективность процесса. А развитие народнохозяйственного комплекса осуществляем сейчас и в интересах поколений.

    А теперь раскроем то, каким образом она может и обязана быть реализована с учётом прошлого опыта.

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