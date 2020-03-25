В Белогорске в преддверии Дня Победы ветеранам войны отремонтируют 33 квартиры

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске в преддверии празднования 75-летия Великой Победы проводятся ремонты в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. На их выполнение направлено более 3,3 миллиона рублей из средств областного бюджета. Мероприятия по обновлению помещений планируется провести в 33 квартирах.

«Между министерством соцзащиты и администрацией Белогорска заключено соглашение на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей в период второй мировой войны, – рассказала главный специалист жилищного отдела управления ЖКХ Людмила Верес. – В перечне работ смена обоев, ремонт полов, замена линолеума и плинтуса, окраска либо замена радиаторов, труб, дверей, потолков, ремонт санузлов с заменой унитаза и ванны, сплошное выравнивание стен. На сегодняшний день в Белогорске осмотрено 28 квартир ветеранов и приравненных к ним категорий граждан, заключены договоры с подрядчиками на их ремонт. Остальные квартиры осмечиваются».

На 25 марта работы полностью завершены в пяти квартирах: по ул. Почтовая, 16, ул. Кирова, 119, ул. Садовая, 15, ул. Кирова, 203 и ул. Кирова, 288А.

«Конечно, очень рада, – рассказала вдова участника Великой Отечественной войны Лидия Мазяркина. – Обои красивые наклеили, побелили потолки, постелили линолеум. Очень аккуратный ремонт сделали и в прихожей, и в кухне. Ремонт шел недолго, рабочие очень вежливые. Даже не ожидала, что кто-то когда-то нам сделает такой подарок. Раньше приходили, поздравляли, пылесос помню подарили, другие подарки, но чтобы ремонт… Не ожидала. Спасибо».

27 марта специалистами управления ЖКХ, управления капитального строительства, организационного отдела администрации Белогорска и Совета ветеранов будет осуществляться приемка еще пяти квартир. Все квартиры планируется отремонтировать к 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.