В Приамурье детям до 16 лет запретили находиться в торговом центре без родителей

В Амурской области штаб по коронавирусу принял решение запретить детям до 16 лет без сопровождения родителей посещать развлекательные, игровые центры, досуговые учреждения. Об этом в своем Инстаграме сообщил губернатор Василий Орлов.

«Возможно, кому-то это не понравится. Но мы вынуждены ограничивать это. В учебных заведениях сейчас всех отпустили на дистанционку и каникулы. А вы посмотрите, сколько детей и подростков сейчас просто гуляет по торговым центрам. Это точно никак не поможет уберечь эпидситуацию. Родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми. И давайте все вместе будем ответственнее – и к режиму самоизоляции, дистанционной учебы или работы. У нас нет случаев новой инфекции, и, надеемся, не будет», – выразил надежду глава региона.