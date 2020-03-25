Библиотеки Благовещенска переходят на дистанционный режим

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией теперь все, кто решил не посещать мероприятия городских библиотек смогут смотреть их в записи. Видео с мероприятий можно будет найти на сайте муниципальной информационной библиотечной системы www.biblioblag.ru и на ютуб-канале.

МИБС Благовещенска напоминает, что являясь читателем городской библиотеки, можно воспользоваться всеми электронными сервисами и ресурсами, предоставляемые библиотечной сетью.

Находясь дома, можно получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и «ЮРАЙТ», подробно о подключении можно по телефонам 49-49-30.⠀Продлить книги дистанционно можно на сайте www.biblioblag.ru в разделе «Продлить книги», и по телефонам и электронным почтам, указанным на сайте. Задать свой вопрос в инстаграме @biblioteki_blag или на сайте www.biblioblag.ru во всплывающем окне.⠀

Знакомиться с книжными подборками и обзорами фонда на сайте в разделе «Подборки».⠀Видео о проведенных мероприятиях можно посмотреть на ютуб-канале «Библиотеки Благовещенска».