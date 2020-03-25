РЖД отменят ряд поездов из-за коронавируса

РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», – уточнили в компании.

Всего изменения коснутся 31 поезда «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД), в том числе курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью, а также «кругового поезда» 603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая и других.

Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть деньги за билет, пишет РИА Новости.