Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:04 0

В больницах провинции Хэйлунцзян остаются трое заболевших коронавирусом

В больницах провинции Хэйлунцзян остаются трое заболевших коронавирусом
Фото: www.glavny.tv

За минувшие сутки в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. Также нет смертельных случаев и выписавшихся из больницы, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

По информации на 24 марта 24:00 в больницах Харбина оставалось двое заболевших (оба приехали в Харбин из-за границы) и 1 больной оставался в Цицикаре. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом в Хэйлунцзяне зарегистрировано 482 заболевших, 468 излечились и выписались из больниц, 13 скончались.

Медики наблюдают за 179 гражданами, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Всего за сутки в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами, похожими на коронавирус, обращалось 1 120 человек.

Всего в Китае, по данным утро 24 марта зарегистрировано 4 773 случая заболевания, из них 1 399 находятся в тяжелом состоянии. Всего в Китае выявлено 134 подозрения на заболевание. 73 793 человека излечились, количество летальных исходов составляет 3 287.

В провинции Хубэй зафиксирован 67 801 случай заболевания коронавирусом (за сутки не выявлено новых заболевших), 60 810 вылечились, 3 163 скончались. В Пекине за сутки выявлено 7 новых случаев заболевания, всего заболевших 561, вылечились, 403, скончались 8. В Шанхае выявлено 19 новых случаев заболевания, всего заболевших 433, вылечились 330, скончались 5, сообщает Biang.ru.

Просмотров всего: 44

#Китай #коронавирус

распечатать


Коронавирус 6

В России число заболевших коронавирусом превысило 650 человек
Коронавирус 1

В Приамурье детям до 16 лет запретили находиться в торговом центре без родителей
Культура

Библиотеки Благовещенска переходят на дистанционный режим
Общество

РЖД отменят ряд поездов из-за коронавируса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь