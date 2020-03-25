В больницах провинции Хэйлунцзян остаются трое заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. Также нет смертельных случаев и выписавшихся из больницы, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

По информации на 24 марта 24:00 в больницах Харбина оставалось двое заболевших (оба приехали в Харбин из-за границы) и 1 больной оставался в Цицикаре. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом в Хэйлунцзяне зарегистрировано 482 заболевших, 468 излечились и выписались из больниц, 13 скончались.

Медики наблюдают за 179 гражданами, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Всего за сутки в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами, похожими на коронавирус, обращалось 1 120 человек.

Всего в Китае, по данным утро 24 марта зарегистрировано 4 773 случая заболевания, из них 1 399 находятся в тяжелом состоянии. Всего в Китае выявлено 134 подозрения на заболевание. 73 793 человека излечились, количество летальных исходов составляет 3 287.

В провинции Хубэй зафиксирован 67 801 случай заболевания коронавирусом (за сутки не выявлено новых заболевших), 60 810 вылечились, 3 163 скончались. В Пекине за сутки выявлено 7 новых случаев заболевания, всего заболевших 561, вылечились, 403, скончались 8. В Шанхае выявлено 19 новых случаев заболевания, всего заболевших 433, вылечились 330, скончались 5, сообщает Biang.ru.