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сегодня, 19:45 0

Погода в Благовещенске поставила новый температурный рекорд

Погода в Благовещенске поставила новый температурный рекорд
Фото: https://pixabay.com/

25 марта одарил Приамурье апрельским теплом. На юге области – в Архаре, Константиновке и Пояркове – после полудня столбики термометров поднялись на 15-16 градусов выше нуля. Рекордное потепление для этого дня синоптики отметили и в Благовещенске.

В областном центре после 15 часов воздух прогрелся до плюс 14,3 градуса. Прежнее высшее достижение на эту дату было зафиксировано сравнительно недавно – 25 марта 2018 года, когда температура в областном центре поднялась на 11,7 градуса выше нуля.

Тем временем сегодня на севере Амурской области – в Тындинском и Зейском районах – идёт ливневой снег, а температура держится в диапазоне 1-4 градуса мороза.

«Такие контрасты в погоде – верный признак присутствия в атмосфере над регионом активного циклона. Южная часть области сейчас под влиянием тёплых юго-западных потоков, а на север уже зашёл холодный фронт. В ближайшие сутки фронт пересечёт нашу область с северо-запада на юго-восток и вытеснит внесезонное тепло. У дня 25 марта велики шансы стать самым тёплым днём месяца», – отмечают в Амурском гидрометцентре.

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#погода

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