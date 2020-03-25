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В Приамурье аисты вернулись во все онлайн-гнезда

В Приамурье аисты вернулись во все онлайн-гнезда
Фото: instagram.com/anton_160386/

В Амурской области во все аистиные гнезда, за которыми можно следить благодаря установленным онлайн-камерам, вернулись пернатые хозяева. Первая пара прилетела еще 16 марта, две пары появились 24 марта, и четвертая пара вернулась в свое гнездо 25-го.

«Во всех гнездах наблюдается суета ремонтов и строительства, аисты торопятся подготовить себе комфортные условия для кладки яиц», – рассказал на своей странице в Инстаграме координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.

Понаблюдать за жизнью аистов онлайн можно на сайте https://amurinfocenter.org/tools/projects/cameras_stork.php.

Проект видеонаблюдения за аистами реализован общественной экологической организацией АмурСоЭС при поддержке Всемирного фонда дикой природы.

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#животные #технологии

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