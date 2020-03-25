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сегодня, 17:18 1

Спасибо карантину: фестиваль «День книги» в Благовещенске станет масштабнее

Спасибо карантину: фестиваль «День книги» в Благовещенске станет масштабнее

Фестиваль «День книги», который должен был пройти в Благовещенске в третий раз – 25 апреля, перенесли из-за карантинных мероприятий на октябрь. Благодаря этому, говорят организаторы, ярмарка книг и встречи с известными писателями пройдут насыщеннее и масштабнее, чем обычно.

Муниципальная информационная библиотечная система (МИБС) и некоммерческая организация «Социальная инициатива», которые проводят «День книги» в Благовещенске, намерены расширить мероприятие.

«Даже лучше, если всё случится в октябре, — пояснил московский куратор проекта Михаил Фаустов, к этому времени только-только завершатся все сентябрьские крупные книжные фестивали в больших городах: в Москве, Иркутске, Новосибирске, Рязани, Красноярске. И наши хорошие писатели-современники, которых, кстати, не так уж и много, будут готовы ехать в Благовещенск на фестиваль. Поэтому мы проведём его в два дня, перед этим устроим несколько круглых столов с местными и московскими писателями. Даже начинающие литераторы смогут пообщаться с уже признанными мастерами пера. На сегодня своё согласие на участие уже дали: литературный критик и редактор портала Storytel Константин Мильчин, писатель, лауреат литературной премии "Ясная Поляна" Александр Григоренко, лингвист, ученый, писатель Александр Пиперски. Думаю, ещё подтянем звёзд литературного небосклона».

Обновлённый «День книги» пройдёт 3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова».

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#Дальний Восток #культура

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Комментарии
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  • Spak

    Spak
    1 час назад

    какими нужно быть дебилами, чтобы спасибо говорить беде %0

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