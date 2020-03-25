Амурские учреждения допобразования не будут уходить на карантин

Карантин не распространился на учреждения дополнительного образования в Амурской области. Ограничения касаются только тех мероприятий, в которых одновременно задействовано более 50 человек.

Тем временем в редакцию Амур.инфо поступают обращения от благовещенских родителей, которые желают оставить детей дома, но уже оплатили занятия в кружках. В некоторых учреждениях дополнительного образования отказываются возвращать деньги, перенести занятия на другое время или приостановить действие абонемента.

Как пояснила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова, работа дошкольных учреждений сейчас приобретает особое значение, внешкольные кружки и секции могут занять детей, чтобы они в условиях карантина в школе не оказались предоставлены сами себе.

Вместе с этим все учреждения дополнительного образования получили распоряжения по мерам профилактики. «Мы осматриваем всех детей, если в этой группе есть кто-то с признаками заболевания, они, естественно, отсеиваются. Мы также говорим об усиленной дезинфекции, рециркуляторах и так далее. Все мы это проговариваем. Если родители ребенка своего не хотят водить – это их право».

О том, как в таких условиях будет решаться финансовый вопрос в отношении платных занятий, Роспотребназдзор пообещал совместно с правительством области обсудить детали и разработать соответствующие рекомендации для учреждений дополнительного образования.

Как сообщало Амур.инфо, внеплановые каникулы во всех российских школах продлятся до 12 апреля. Многие амурские школы перешли на дистанционное обучение. В тех районах, где нет доступа в интернет, учебные учреждения организуют альтернативные формы занятий.