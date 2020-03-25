Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 1

Амурские учреждения допобразования не будут уходить на карантин

Амурские учреждения допобразования не будут уходить на карантин
Фото: pixabay.com

Карантин не распространился на учреждения дополнительного образования в Амурской области. Ограничения касаются только тех мероприятий, в которых одновременно задействовано более 50 человек.

Тем временем в редакцию Амур.инфо поступают обращения от благовещенских родителей, которые желают оставить детей дома, но уже оплатили занятия в кружках. В некоторых учреждениях дополнительного образования отказываются возвращать деньги, перенести занятия на другое время или приостановить действие абонемента.

Как пояснила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова, работа дошкольных учреждений сейчас приобретает особое значение, внешкольные кружки и секции могут занять детей, чтобы они в условиях карантина в школе не оказались предоставлены сами себе.

Вместе с этим все учреждения дополнительного образования получили распоряжения по мерам профилактики. «Мы осматриваем всех детей, если в этой группе есть кто-то с признаками заболевания, они, естественно, отсеиваются. Мы также говорим об усиленной дезинфекции, рециркуляторах и так далее. Все мы это проговариваем. Если родители ребенка своего не хотят водить – это их право».

О том, как в таких условиях будет решаться финансовый вопрос в отношении платных занятий, Роспотребназдзор пообещал совместно с правительством области обсудить детали и разработать соответствующие рекомендации для учреждений дополнительного образования.

Как сообщало Амур.инфо, внеплановые каникулы во всех российских школах продлятся до 12 апреля. Многие амурские школы перешли на дистанционное обучение. В тех районах, где нет доступа в интернет, учебные учреждения организуют альтернативные формы занятий.

Просмотров всего: 610

#коронавирус #образование #школа

распечатать


Коронавирус

В Приамурье детям до 16 лет запретили находиться в торговом центре без родителей
Культура

Библиотеки Благовещенска переходят на дистанционный режим
Коронавирус 3

Полиция и Роспотребнадзор начали поквартирный обход амурчан, находящихся на карантине (видео)
Коронавирус 2

Владельцы торговых центров говорят о возможном дефолте на триллион рублей из-за коронавируса
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Если еще и ДОУ закроются, то родители которые в панике с "Дистанционным обучением" выйдут с вилами!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь