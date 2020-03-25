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На месте пожара в Свободном обнаружены тела двух человек

На месте пожара в Свободном обнаружены тела двух человек
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места события)

25 марта в Свободном пожарные выезжали тушить возгорание на частном подворье на улице Раздольной. Происшествие обернулось трагедией: есть погибшие и пострадавший.

После того как поступило сообщение о пожаре, огнеборцы прибыли на место через шесть минут. На тот момент горели открытым пламенем жилой дом, зимняя кухня и хозяйственная постройка. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 17 минут.

Звеном газодымозащитной службы были спасены хозяин дома 1961 года рождения и женщина 1975 года рождения. Спасенного с ожогами тела и отравлением продуктами горения доставили в городскую больницу Свободного.

На месте пожара также обнаружили двух человек без признаков жизни, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #Свободный

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