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сегодня, 16:59 0

Щенная собака усыновила маленькую сироту-обезьянку (видео)

Щенная собака усыновила маленькую сироту-обезьянку (видео)

Четвероногая жительница индийской деревни Чакки Мор начала заботиться о лишившейся матери обезьянке. Эта собака вскоре сама станет матерью.

Пракаш Бадал, фотограф из штата Химачал-Прадеш, приехал в деревню, чтобы снимать обитающих неподалёку диких птиц. Когда он увидел в населённом пункте играющего с беременной собакой маленького примата, решил запечатлеть их на фото и видео.

Выяснилось, что местные жители травили взрослых обезьян, разорявших посевы. Среди жертв оказалась мама малыша, сообщает «100 хвостов».

По словам фотографа, между псами и приматами часто возникают конфликты, но, вероятно, будущая родительница приютила сироту, повинуясь материнскому инстинкту. Видеоролик с необычным семейством опубликовал таблоид Daily Mail.

Фото: 100 хвостов

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#животные

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