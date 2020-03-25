В Благовещенске по решению суда уберут самовольно установленные гаражи

В Благовещенске суд обязал администрацию города вывезти гаражи, самовольно установленные в одном из кварталов. Этого требовала прокуратура.

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту самовольной установки гаражей в 190 квартале города. В ходе проверки установили, что правоустанавливающие документы на земельные участки под тремя гаражами отсутствуют, владельцы незаконно установленных объектов недвижимости не выявлены.

Земельным кодексом РФ предусмотрено, что муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений осуществляют органы местного самоуправления городского округа. Порядок освобождения земель и земельных участков, занятых самовольно установленными объектами движимого имущества на территории Благовещенска, установлен положением, утвержденным постановлением администрации города 8 июля 2015 года № 2569.

По результатам проверки прокурор областного центра обратился в суд, потребовав обязать администрацию города вывезти самовольно установленные гаражи.

Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и полностью удовлетворил его, сообщает прокуратура Амурской области. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Благовещенска.