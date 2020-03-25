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сегодня, 18:58 2

В Благовещенске по решению суда уберут самовольно установленные гаражи

В Благовещенске по решению суда уберут самовольно установленные гаражи
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд обязал администрацию города вывезти гаражи, самовольно установленные в одном из кварталов. Этого требовала прокуратура.

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту самовольной установки гаражей в 190 квартале города. В ходе проверки установили, что правоустанавливающие документы на земельные участки под тремя гаражами отсутствуют, владельцы незаконно установленных объектов недвижимости не выявлены.

Земельным кодексом РФ предусмотрено, что муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений осуществляют органы местного самоуправления городского округа. Порядок освобождения земель и земельных участков, занятых самовольно установленными объектами движимого имущества на территории Благовещенска, установлен положением, утвержденным постановлением администрации города 8 июля 2015 года № 2569.

По результатам проверки прокурор областного центра обратился в суд, потребовав обязать администрацию города вывезти самовольно установленные гаражи.

Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и полностью удовлетворил его, сообщает прокуратура Амурской области. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Благовещенска.

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#транспорт #закон

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    5 минут назад

    Возле жилых домов полно гаражей,лучше бы деревьев посадили,на их месте.

  • ямщик

    ямщик
    5 секунд назад



    "...Депутаты Госдумы обсуждают автомобильный вопрос, касающийся паркинга во дворах домов. Предлагается запретить покупать машины тем водителям, у которых нет собственного или арендованного гаража.

    Идею поддерживают Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов..."



    Дебилы? Или как?

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