Полиция и Роспотребнадзор начали поквартирный обход амурчан, находящихся на карантине (видео)

Областное управление Роспотребнадзора совместно с полицией начали контролировать граждан, которых поместили на карантин. Чтобы определить, как можно точнее число тех, кто может представлять опасность для общества, специалисты взаимодействуют с миграционной и другими службами, контролируя возвращение граждан в регион из-за границы.

25 марта на пресс-конференции с журналистами начальник областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова сообщила, что накануне сотрудники ее ведомства вместе с полицейскими совершили первый поквартирный обход граждан, находящихся на карантине. Большинство самоизолированных оказались дома.

«Вчера мы проводили данные мероприятия, очень переживали, как наши амурчане ответственно или безответственно относятся к этой процедуре. Результат нас порадовал. Мы удостоверились, что люди находятся дома, ограничили контакты, самоизолировались. Кроме того, нам дополнительно поступает информация, когда люди, которые вернулись из западных регионов Российской Федерации, идут на добровольную изоляцию. Это позволяет сократить резервуар возможного распространения коронавирусной инфекции», – поделилась Ольга Петровна.

Она отметила, что благодаря сотрудничеству с миграционной службой, управлением внутренних дел, ФСБ специалисты контролируют маршруты амурчан, которые возвращаются в Благовещенск из-за границы. С 1 февраля таких лиц в регионе насчитывается 1 702.

«У нас в целом Российской Федерацией организован контур баз данных. Выгрузка информации нам идет через Москву. Сейчас в обработке у наших специалистов находится более 3 800 контактов, которые мы проверяем, отслеживаем, смотрим соблюдение инкубационного периода. Но наряду с этим важно то, что я называю гражданской ответственностью», – сказала Ольга Курганова.

Руководитель управления заметила, что сейчас в первую очередь контролируют граждан, которые возвращаются из-за границы, и призвала тех амурчан, кто вернулся из российских регионов, где зарегистрирован коронавирус и потенциально там мог его подхватить, самостоятельно сообщать об этом специалистам по номеру 112.

На пресс-конференции напомнили, что изоляция по месту проживания положена здоровым туристам, которые вернулись из неблагополучных стран. Те, кто имеют признаки инфекционного заболевания, подлежат лабораторному тестированию и медицинскому наблюдению. К слову, на этой неделе, по данным Роспотребнадзора, на коронавирусную инфекцию были обследованы 4 человека, у всех результат отрицательный.

На сегодняшний день за несоблюдение карантина гражданам полагается минимальная ответственность. Характеризуя нынешнее законодательство, Ольга Курганова отметила, что «оно не было готово к таким вызовам». Пока уголовная ответственность предусмотрена только в том случае, если будет подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией. В остальном, согласно «санитарному законодательству», нарушителям карантина грозит предупреждение или штраф – 500 рублей. Однако на федеральном уровне решается вопрос об ужесточении административной и уголовной ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства РФ, Государственной думой уже разработаны поправки.

«Весь тот контур мероприятий организационных, которые в регионе проводятся, это все хорошо. Главное, чтобы он работал. Главное, чтобы каждый из нас, житель Амурской области, ответственно относился к тем мероприятиям. Не диванные рассуждения, а практические действия. Я уже много раз говорила – моем руки, соблюдаем социальную дистанцию, ограничиваем контакты, заботимся о пожилых людях», – заключила Ольга Курганова.

На сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в Амурской области по-прежнему не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением находятся 578 человек, из них 46 человек с признаками респираторной инфекции, двое вернулись из Вьетнама 21 и 23 марта.