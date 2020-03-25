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сегодня, 17:23 2

Владельцы торговых центров говорят о возможном дефолте на триллион рублей из-за коронавируса

Владельцы торговых центров говорят о возможном дефолте на триллион рублей из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Собственники торговых центров попросили премьера Михаила Мишустина поддержать их в условиях спада количества посетителей из-за COVID-19. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 триллион рублей.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о господдержке отрасли торговой недвижимости. Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта.

По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 миллионов квадратных метров арендных площадей, где работают не менее 1 миллиона человек по всей стране. Большинство торговых центров закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования. Из-за снижения посетительских потоков и падения выручки арендаторов возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 триллиона рублей, говорится в обращении.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме РСТЦ.

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, в обращении предложены следующие меры поддержки: субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%; трехмесячная отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года; временная отмена земельного налога и налога на имущество; временная отмена арендных платежей за земельные участки в госсобственности.

Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.

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#коронавирус #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Т.е. денег на случай "ядерной войны" владельцами отложено не было?

    Я вчера прям читал страшную слёзливую история от владелицы 33х кафе в Московии. как она и её бизнес страдает и как она несчастна. При том, что там выгода с чашки кофе 300%.

    Так и тут примерно те же истории ... никто ничё не покупает, а в завтрашний день в России мы не посмотрели.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Вот он рывок, которого ждали!

    Пандемия еще не дошла до России, а экономика уже приближается к дефолту...

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