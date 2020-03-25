Жителя Тынды оштрафовали за оскорбление женщин по переписке

В Тынде к административной ответственности привлекли местного жителя за оскорбление женщин по СМС-переписке. Тындинская городская прокуратура провела проверку по двум поступившим обращениям.

Установлено, что мужчина в ходе СМС-переписки с заявительницами высказал в их адрес слова оскорбительного характера, унижающие честь и достоинство.

По результатам проверки Тындинский городской прокурор в отношении мужчины возбудил два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Об этом сообщает амурская прокуратура.

Мировой судья Амурской области по Тындинскому городскому судебному участку, рассмотрев административные материалы, привлек мужчину к ответственности и назначил ему наказание в виде штрафов на общую сумму 3 тысячи рублей.