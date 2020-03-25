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сегодня, 18:06 1

Амурские и хабаровские программисты предложили программу для заработка на самоизоляции

Амурские и хабаровские программисты предложили программу для заработка на самоизоляции
Фото: pixabay.com

Амурские и хабаровские IT-специалисты предложили проект, который поможет людям на самоизоляции, получить дополнительный источник дохода. Они разработали ИТ-платформу «АБВ» – онлайн-пульт для управления всеми ИТ-сервисами, процессами, данными бизнеса, который позволяет в едином окне принимать управленческие решения на основе актуальной аналитики.

Реализован модуль для заказа профессиональных работ в IT-сфере и бизнесе, что создаст дополнительные источники заработка для многих жителей страны. Этот проект в числе первых вошел в число предложенных IT-специалистами со всей страны для помощи в борьбе с коронавирусом. Поиск ИТ-решений и команд-волонтеров, которые могут помочь стране в борьбе с коронавирусом, запустила команда конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Так проект присоединился к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

ИТ-проекты находятся на передовой в борьбе с COVID-19, сообщает амурское правительство. Существует большое количество приложений и онлайн-сервисов, которые помогают поддерживать комфортную жизнь в условиях самоизоляции. Подобные приложения помогают контролировать состояние здоровья или связаться с врачом, заказать на дом еду или заняться онлайн-образованием. Инициатива по поиску и внедрению ИТ-решений в сфере здравоохранения, медицины, анализа данных и статистики становится важной задачей, которая может внести существенный вклад в победу над COVID-19.

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#коронавирус #работа #технологии

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    36 минут назад

    Ничего не понятно. Как воспользоваться этим сервисом? Какие именно приложентя скачать?

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