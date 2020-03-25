Коронавирус обрек на голод благовещенских «Лапушек»

В благовещенском зоопарке «Лапушки» из-за мер по профилактике распространения коронавируса скоро нечем будет кормить животных. Корреспондент Амур.инфо связался с директором заведения Мариной Мирзаевой.

«Сегодня в связи с коронавирусом люди стараются соблюдать карантин, и у нас число посетителей упало просто до критических цифр. Сейчас за рабочий день зоопарк посещает 3-5 человек, 10 – это уже считается много. До эпидемии у нас 50 посетителей в день считалось мало», – рассказала Марина Мирзаева.

В день на пропитание животных и уход за ними в заведении уходит от 7 000 до 8 000 рублей.

«Каждый день мясо крокодилам, другим хищникам, сухие и мягкие корма – енотам, лисичкам, дикобразам. Обезьянам – фрукты. Плюс витамины, опилки на подстилку, наполнители для туалетов. Это очень накладно получается в условиях отсутствия посетителей», – объяснила директор зоопарка.

К этим проблемам добавилось и нововведение в связи с эпидемиологической ситуацией – еженедельное ветеринарное обслуживание, которое стоит очень дорого.

«Раз в неделю к нам приходит ветврач и осматривает всех животных. Естественно, что бесплатно этого никто делать не будет. В штате содержать ветеринара – еще дороже. Поэтому все зоопарки заключили договоры с ветклиниками», – сетует хозяйка «Лапушек».

Это не говоря уже о зарплатах сотрудников, которым тоже нужно кормить семьи. Хотя у администрации зоопарка были мысли привлечь на помощь альтруистов.

«Думали пригласить волонтеров на уборку, но потом поняли, что это может закончиться трагично, поскольку у нас немало хищников. Наши сотрудники – это специально обученные люди, к которым к тому же животные уже привыкли. Даже в вольер к обезьянам, если зайдет чужой человек, они могут на него наброситься», – говорит директор зоопарка.

Еще одна проблема – арендная плата, которую арендодатель не собирается снижать, несмотря на ситуацию в стране. Все, что он смог, – отсрочить платеж до конца месяца.

Администрация зоопарка «Лапушки» понимает опасения амурчан в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, поэтому просит всех добрых людей помочь с кормом и содержанием животных.

Можно приобрести подарочные сертификаты зоопарка, которые хоть немного, но помогут продержаться заведению на плаву. Также можно принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, предоставить финансовую помощь.

Карта для желающих перевести средства привязана к номеру 8-924-106-51-51 (Валерия Владимировна З.). Уточнить детали возможной помощи можно по телефону: 8-924-102-40-24.