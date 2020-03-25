В Приамурье ожидают большую партию медицинских масок

В ближайшее время в Амурскую область поступит партия масок и дезинфицирующих средств. Договоренность о централизованном снабжении у областного правительства есть с Министерством промышленности и торговли РФ.

О том, что в Приамурье поступит большая партия средств индивидуальной защиты, рассказали 25 марта в областном правительстве на встрече с журналистами. По словам зампреда правительства Юлии Рябининой, сейчас организована работа по централизованному снабжению регионов Минпромторгом. Федеральное министерство эту ситуацию отслеживает в целом по России.

Амур.инфо сообщало, что в Амурской области возник дефицит на медицинские маски. Их нет ни в наличии, ни под заказ. Справочные службы фирм в свое оправдание говорили о проблемах с поставщиками. Когда торговые сети будут снабжены средствами защиты, в областном правительстве тогда затруднились ответить.

Сейчас региональные власти уверены, что рынок будет полностью насыщен масками и обеззараживающими средствами.

«Объем рассчитан на пандемическое развитие ситуации, – прокомментировала величину ожидаемой партии масок руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. – Мы предполагаем, что он не будет востребован и уйдет в резервный фонд».

Кроме того, представитель Роспотребнадзора в очередной раз подчеркнула, что медицинская маска – это не панацея от всего. А пользоваться ей, находясь на улице, не имеет большого смысла.

«Есть бумажные платки, другие средства, которыми можно пользоваться для того, чтобы предотвратить контакт, когда мы находимся в людном месте, – объяснила Ольга Курганова. – Соблюдение правил гигиены – мыть руки, не трогать грязными руками слизистые и т. д. – это меры, которые более эффективно работают. Относительно дезинфектантов – есть и другие средства, которыми мы можем пользоваться и приготовить в домашних условиях. Если мы хотим себя защитить, у нас есть с вами возможность».

Также было отмечено, что самодельные маски не менее эффективны для механической защиты от вирусных инфекций.

С поступлением партии медицинских масок область снова может столкнуться с проблемой скупщиков средств защиты. Некоторые недобросовестные граждане приобретают большое количество масок с целью последующей перепродажи.

В правительстве ответили, что бороться с такими спекулянтами в существующем правовом поле очень сложно. К ограничениям розничной продажи пока прибегать не собираются. Как было отмечено, если человек поставил себе цель скупить все, он будет ходить по всем аптекам каждый день. Санитарно-противоэпидемическая комиссия собирается обсудить этот вопрос с представителями аптечных сетей.