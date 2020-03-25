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сегодня, 15:48 0

Амурскую область захватит циклон: прогноз погоды на 26 марта

Амурскую область захватит циклон: прогноз погоды на 26 марта
Фото: pixabay.com

26 марта Амурская область попадет под влияние активного циклона. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются по всей области. На севере они будут сильными.

Подует юго-восточный, южный ветер, днем с переходом на северо-западный. В порывах он достигнет 18-23 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах от минус 3 до плюс 2, местами по северу ­– около минус 10, днем – от нуля до плюс 5. В отдельных районах севера – не выше минус 5.

При выпадении осадков смешанного типа будут наблюдаться гололедные явления.

В Благовещенске ночью ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Южный ветер в порывах будет достигать 13-18 метров в секунду. Температура – около нуля градусов. Днем – переменно облачно, без существенных осадков. Умеренный ветер с переходом на северо-западный будет дуть с порывами 13-18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 2...4 градусов. сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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