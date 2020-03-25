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В Благовещенске дети играют рядом с электрическими розетками, которые используют автолюбители

В Благовещенске дети играют рядом с электрическими розетками, которые используют автолюбители

Обновлено: 18:12

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на ситуацию, которая сложилась в одном из дворов Благовещенска. Женщина сообщила, что по соседству с детской площадкой автолюбители расположили электрические розетки. Это представляет опасность.

«По адресу: Василенко, 3/4, висят розетки на заборчике, прям возле детской площадки. Это удлинители тех, кто машину греет зимой. Ну, зима закончилась, да и зимой они там не должны висеть. Постановление, которое было от пожарных, пожарного надзора, – снять все эти самоделки – естественно, никто не выполняет. Прочитали объявление, содрали его и живут себе дальше. А на детской площадке играют дети», – поведала горожанка.

«Вот как только что-то, не дай бог, случится, тогда быстро приедут надзорные органы и наведут порядок», – отмечает она.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству прокомментировали, что это не является нарушением правил пожарной безопасности. Также сотрудники ведомства не размещали каких-либо объявлений по указанному адресу, уточнил собеседник.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что мэрия, понимая всю неоднозначность проблемы, может только вести разъяснительную работу с гражданами. Это связано с тем, что данный вопрос не находится в зоне ответственности муниципалитета.

«Дополнительно сообщаем, что согласно подпункту "з" пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390, запрещается (…) при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов», – проинформировала пресс-служба администрации города.

В то же время мэрия в своем ответе информагентству указывает, что предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях). «Согласно статьям 28.3, 23.34 КоАП составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП, относится к полномочиям органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор», – сказано в ответе.

В феврале 2020 года сообщалось, что в благовещенских дворах жителей просят заняться ликвидацией проводов, при помощи которых обогреваются машины. Соответствующие письма руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ и ЖСК направили власти города.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Началось...

  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад



    Женщина сообщила, что по соседству с детской площадкой автолюбители расположили электрические розетки. Это представляет опасность.



    Тётя, ты дурак? Эти розетки включаются лишь ранним утром на час-два. У тебя, тётя, какого фига дети утром в мороз в песочнице играют?

    Утром. Зимой.

    Сейчас вообще не знаю, только совсем отшибленые при нонешних температурах их вообще включают.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вот забудет дядя отключить удлинитель и выкатятся у ребёнка глазки на асфальт

  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад

    А потом все будут реветь, что зимой под окнами по 15 минут машины разогревают и астматики вешаюцо.

  • С форума

    С форума
    16 минут назад

    MadNigra

    А потом все будут реветь, что зимой под окнами по 15 минут машины разогревают и астматики вешаюцо.



    Судя по раздражению у тебя самого где то розетка висит, раз так ягодицы рвутся в защиту. Купите гараж и сделайте себе там миллиард розеток.

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