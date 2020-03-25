Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:36 0

Как выглядит салон частного лайнера, аренда которого стоит свыше 8 миллиардов рублей

Как выглядит салон частного лайнера, аренда которого стоит свыше 8 миллиардов рублей
Фото: Acropolis Aviation

Снимки роскошного частного самолета Airbus ACJ320neo опубликованы в сети. Фото внутреннего интерьера лайнера показало Daily Star.

В салоне установлены кожаные диваны и несколько двуспальных кроватей из красного дерева. Есть также огромные ванные комнаты. Считается, что там размещена самая большая душевая из всех когда-либо представленных на Airbus. Лайнер рассчитан на 17 пассажиров (или 19 только в сидячем положении).

Объем топливного бака позволит самолету без остановки преодолеть расстояние в шесть тысяч миль (9,7 тысячи километров) — например, от Лондона до Сиэтла. Стоимость аренды такого борта составляет 90 миллионов фунтов (8,3 миллиарда рублей).

ACJ320neo разработан дизайнером интерьеров Ивом Пикардтом (Yves Pickardt) для британской чартерной компании Acropolis Aviation.

18 декабря прошлого года известный американский режиссер и ютубер Кейси Нейстат продемонстрировал убранство самых дорогих в мире воздушных апартаментов The Residence в самолете A380 национальной авиакомпании ОАЭ Etihad. Стоимость билета на такое место составляет 68 тысяч долларов, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 223

#транспорт #финансы

распечатать


Общество 4

В Благовещенске дети играют рядом с электрическими розетками, которые используют автолюбители

Общество 4

В Благовещенске продадут с молотка два вековых памятника архитектуры
Происшествия 3

На благовещенку вопреки ее желанию оформили кредит на 100 тысяч рублей
Коронавирус 15

Россиян предложили освободить от платежей за коммунальные услуги на время карантина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь