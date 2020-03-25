Как выглядит салон частного лайнера, аренда которого стоит свыше 8 миллиардов рублей

Фото: Acropolis Aviation

В салоне установлены кожаные диваны и несколько двуспальных кроватей из красного дерева. Есть также огромные ванные комнаты. Считается, что там размещена самая большая душевая из всех когда-либо представленных на Airbus. Лайнер рассчитан на 17 пассажиров (или 19 только в сидячем положении).

Объем топливного бака позволит самолету без остановки преодолеть расстояние в шесть тысяч миль (9,7 тысячи километров) — например, от Лондона до Сиэтла. Стоимость аренды такого борта составляет 90 миллионов фунтов (8,3 миллиарда рублей).

ACJ320neo разработан дизайнером интерьеров Ивом Пикардтом (Yves Pickardt) для британской чартерной компании Acropolis Aviation.

18 декабря прошлого года известный американский режиссер и ютубер Кейси Нейстат продемонстрировал убранство самых дорогих в мире воздушных апартаментов The Residence в самолете A380 национальной авиакомпании ОАЭ Etihad. Стоимость билета на такое место составляет 68 тысяч долларов, сообщает «Лента.ру».