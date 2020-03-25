В морг превратили ледовый дворец в Мадриде

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Ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Это «временная» и «особая» мера, завили власти города.

Такое решение в Испании приняли после того, как муниципальный похоронный дом заявил, что приостановит прием тел с 24 марта из-за нехватки средств индивидуальной защиты для работников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на France 24.

Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.

По заявлению региональных властей, это «временная» и «особая» мера, которая направлена на то, чтобы «облегчить боль членов семьи умерших и решить непростую ситуацию, которая сложилась сейчас в госпиталях Мадрида».

Испания находится в числе тех стран, по которым коронавирусная инфекция ударила сильнее всего. 23 марта в стране погибло за сутки 462 человека. Общее число умерших в Испании превышает 2 тысячи.

23 марта Daily Mail опубликовало кадры из испанской больницы, на которых видно, как пациенты с коронавирусом лежат в коридорах. Также сообщалось, что некоторые клиники прекратили принимать зараженных из-за отсутствия свободных мест.