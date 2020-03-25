Парень в Барнауле покончил с собой, а перед этим рассказал, что его изнасиловал брат

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Житель Барнаула объявил в соцсетях, что решил покончить жизнь самоубийством. Свою историю он оставил в Telegram-канале, который назвал дневником, и рассказал, что в детстве его изнасиловал старший брат. Это стало шоком для близких.

«Я устал от всего, что происходит вокруг, я хочу просто изолироваться, как в „Последнем человеке на Земле“, остаться одному, и все. Для меня это было бы очень круто, но это невозможно в нынешних реалиях. У меня в жизни есть одна маленькая история, которую я хочу вам рассказать. Прошу никого не обвинять», — написал он в дневнике. И рассказал историю из детства, из которой становится понятно, что в возрасте 7–9 лет его изнасиловал брат, который старше его на 6 лет. И отметил, что этот факт он осознал гораздо позже и впал в депрессию. Также, по его словам, родители любили его всегда меньше, чем брата.

Спустя 10 лет после происшествия он решил поговорить об изнасиловании с братом и отправил ему эту историю. В том же канале есть скриншоты переписки с настоящим братом, на которых собеседник говорит, что не понимает, о чем речь

Друзья и знакомые погибшего ошеломлены произошедшим и рассказали, что парень стремился сделать карьеру и никто никогда не замечал, чтобы у него были какие-то проблемы.

«Из его рассказов — да, родители не то чтобы к нему плохо относились, но и сказать, что он рос в любви, нельзя было. Что про него рассказать? Карьерист с ног до головы, работа всегда была на первом месте в его жизни, очень много развивался, потенциала было просто море, как и идей. Очень добрый, отзывчивый, смешной», — рассказала знакомая барнаульца, которую он упомянул в своём дневнике.

В правоохранительных органах Алтайского края трагическое самоубийство пока не прокомментировали, сообщает 360º.