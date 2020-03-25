Амурский минздрав: в регионе отменены диспансеризация, медосмотры и госпитализация

Фото: Амур.инфо

Согласно приказу, руководители медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, обязаны обеспечить ряд требований для профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области. В их числе – отмена диспансеризации, проведения профилактических осмотров, периодических медицинских осмотров и медицинских осмотров несовершеннолетних, плановой госпитализации в круглосуточные и дневные стационары и патронажа беременных на дому.

Документом определен перевод подведомственных организаций на строгий противоэпидемический режим, который предполагает полный запрет посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении, усиление дезинфекционного режима, масочный режим и другие мероприятия. Временный порядок вступил в силу с 24 марта и будет действовать до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.