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сегодня, 15:22 3

Амурский минздрав: в регионе отменены диспансеризация, медосмотры и госпитализация

Амурский минздрав: в регионе отменены диспансеризация, медосмотры и госпитализация
Фото: Амур.инфо

В региональном минздраве официально подтвердили, что подписан приказ «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области». Ранее эту информацию Амур.инфо сообщили в Благовещенской городской клинической больнице.

Согласно приказу, руководители медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, обязаны обеспечить ряд требований для профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области. В их числе – отмена диспансеризации, проведения профилактических осмотров, периодических медицинских осмотров и медицинских осмотров несовершеннолетних, плановой госпитализации в круглосуточные и дневные стационары и патронажа беременных на дому.

Документом определен перевод подведомственных организаций на строгий противоэпидемический режим, который предполагает полный запрет посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении, усиление дезинфекционного режима, масочный режим и другие мероприятия. Временный порядок вступил в силу с 24 марта и будет действовать до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    54 минуты назад

    Это похоже на глобальный план по отмене бесплатной медицины...

    После повышения пенсионного возраста ничему не удивишься...

  • Stela

    Stela
    8 минут назад

    А как же быть тем людям у кого хронические заболевания и им необходимо периодически проходить лечение в стационаре и тем кому необходима плановая операция которую ждут месяцами? Оказывается профосмотры и диспансеризация не так уж и важны... Интересно, только у нас в области такие "умные" приказы издаются? Получается терпите, временно не болейте, зато коронавирусом не заразитесь. В больнице.

  • Di

    Di
    2 минуты назад

    Ну собственно, сейчас так делают во всём мире, где началась эпидемия. Отменяют консультации и плановые операции, всё кроме экстренных случаев. Все консультации по телефону или на дому. По идее, для таких пациентов, должна быть отлажены визиты участкового врача на дом. Для людей с хроническими заболеваниями, коронавирус очень чреват. Так что, лучше пересидеть дома и не заразиться.

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