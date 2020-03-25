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сегодня, 16:02 0

Число заболевших коронавирусом в Якутии увеличилось до 10 человек

Число заболевших коронавирусом в Якутии увеличилось до 10 человек
Фото: pixabay.com

Три анализа на коронавирус, которые Якутия отправила в Новосибирск, дали положительный результат. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Анализы, которые мы отправили в пятницу и субботу, дали положительные результаты. Теперь у нас не семь, а 10 официально заболевших», – сказал он.

Это девушка, которая вернулась из США, один работник «ЯТЭК» и один предприниматель, контактировавший с руководством компании.

Кроме того, сообщил Николаев, в Новосибирск для перепроверки отправлен еще ряд анализов, взятых у контактировавших с зараженными. Результаты ожидаются ближе к вечеру 26-го или 27 марта, пишет News.Ykt.Ru.

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#Дальний Восток #коронавирус

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