Молодежь Благовещенска борется с вандалами, вооружившись краской

В Благовещенске проходит социальная акция #нетвандалам_блг. 24 марта бойцы амурского отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» закрасили нанесенные хулиганами надписи в районе пересечения улиц Калинина и Октябрьской.

У молодых людей на работу ушло несколько литров краски. Чтобы надписи были полностью удалены, каждое изображение им приходилось прокрашивать на 3 раза.

«Ребята проявили инициативу, решили сделать благое дело, мы дали им краску, кисточки. Они живут в этом городе, гуляют в этом городе и хотят, чтобы вокруг было красиво», – рассказала специалист отдела городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Руслана Ковальчук.

К акции присоединились и активисты органа общественной самодеятельности «Даль». Вместе с местными школьниками они очистили пострадавшую от вандалов хоккейную коробку в районе дома 205 на улице Чайковского.

«Мы просто не захотели оставаться в стороне. Настя, Лиза и Матвей, не раздумывая, согласились на наше предложение и, вооружившись баллончиками, закрасили надписи на хоккейной коробке. Наша хоккейная коробка стала чуть лучше, чуть чище», – сообщили активисты ООС «Даль» в своем Инстаграме.

На этой неделе к акции присоединяются активисты амурского отделения всероссийской организации «Молодая Гвардия "Единой России"». В пятницу, 27 марта, они помогут отчистить поверхности зданий на территории района Спичфабрики.

Поучаствовать в акции и рассказать об этом на своих страничках в социальных сетях под хэштегом #нетвандалам_блг могут все желающие. Акция проводится при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото пресс-службы мэрии