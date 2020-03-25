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Молодежь Благовещенска борется с вандалами, вооружившись краской

Молодежь Благовещенска борется с вандалами, вооружившись краской

В Благовещенске проходит социальная акция #нетвандалам_блг. 24 марта бойцы амурского отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» закрасили нанесенные хулиганами надписи в районе пересечения улиц Калинина и Октябрьской.

У молодых людей на работу ушло несколько литров краски. Чтобы надписи были полностью удалены, каждое изображение им приходилось прокрашивать на 3 раза.

«Ребята проявили инициативу, решили сделать благое дело, мы дали им краску, кисточки. Они живут в этом городе, гуляют в этом городе и хотят, чтобы вокруг было красиво», – рассказала специалист отдела городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Руслана Ковальчук.

К акции присоединились и активисты органа общественной самодеятельности «Даль». Вместе с местными школьниками они очистили пострадавшую от вандалов хоккейную коробку в районе дома 205 на улице Чайковского.

«Мы просто не захотели оставаться в стороне. Настя, Лиза и Матвей, не раздумывая, согласились на наше предложение и, вооружившись баллончиками, закрасили надписи на хоккейной коробке. Наша хоккейная коробка стала чуть лучше, чуть чище», – сообщили активисты ООС «Даль» в своем Инстаграме.

На этой неделе к акции присоединяются активисты амурского отделения всероссийской организации «Молодая Гвардия "Единой России"». В пятницу, 27 марта, они помогут отчистить поверхности зданий на территории района Спичфабрики.

Поучаствовать в акции и рассказать об этом на своих страничках в социальных сетях под хэштегом #нетвандалам_блг могут все желающие. Акция проводится при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото пресс-службы мэрии

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#жизнь

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    В нормальных странах устраивают конкурсы рисунков, выделяют специальные места для такого рода творчества. Видимо, осваивать бюджет с помощью молодежных отрядов удобнее

  • MadNigra

    MadNigra
    56 минут назад

    есть такая вот "Инструкция по охране труда при окрасочных работах" .. и по всей видимости ни один из бойцов-клоунов её не читал.

    отсюда вопрос: нифга такие "бойцы" нужны, если элементарного не знают?

    понторезы.

  • retrogr

    retrogr
    3 минуты назад

    ну норм.отчитались . галочку поставили. грант освоили

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