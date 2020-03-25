Заседания областного заксобрания и городской думы пройдут без посторонних

Запрет на проведение массовых мероприятий количеством больше 50 человек внес коррективы в заседания заксобрания Амурской области и думы Благовещенска, которые запланированы на 26 марта. Встречи состоятся, однако на них будут присутствовать только депутаты и докладчики, число которых уложится в установленный лимит.

Что касается закса, завтра на заседании останутся 36 депутатов и не более 14 докладчиков. Журналистов и глав муниципальных образований не будет. Наблюдать за решением парламентариев, можно будет онлайн на сайте областного парламента в разделе «видеотрансляция».

На повестке 61 вопрос. Сразу в двух чтениях депутатам предстоит пересмотреть закон об областном бюджете на 2020 год. Эти целевые средства будут направлены на мероприятия, посвященные 75-летию Победы, проведение капремонта стадионов и спортплощадок. В первом чтении депутаты обсудят изменения в областной закон о бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков. В этом же блоке будет представлен законопроект, предполагающий выдачу еще одного вида сертификатов – жилищного. Право на получение такой меры поддержки получат сироты, стоящие в очереди на получение жилья, которым на сегодня уже исполнилось 25 лет.

В блоке вопросов, подготовленных к принятию во втором чтении, значится ряд законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области государственными полномочиями РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, согласно которому учащиеся начальных классов частных и ведомственных школ смогут получать горячие завтраки за счет областного бюджета. В случае его принятия финансирование этой статьи расходов из областной казны смогут получать частная школа «Наш дом» в Благовещенске и подведомственная ОАО «РЖД» школа в поселке Ерофей Павлович, сообщается на сайте областного законодательного собрания.

На заседании городской думы в четверг должны присутствовать 29 депутатов, мэр Благовещенска и 10 докладчиков. Это заседание также пройдет без посторонних. Не будет ни журналистов, ни вольных слушателей.

По плану депутатам нужно рассмотреть порядка 10 вопросов. Распределять городской бюджет народные избранники не будут, зато обсудят меры социальной поддержки граждан, в частности – проездные на автобусы, следующие на садовые участки, для ветеранов и многодетных семей, предоставление мест в детских садах и другие.

Как заверили в обеих пресс-службах, никто из народных избранников в данный момент не находится на карантине. Итоговая явка участников заседаний станет известна 26 марта во время самих встреч.