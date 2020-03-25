На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

25 марта на северных Курилах после мощного землетрясения объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«В Северо-Курильске на северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-релизе правительства Сахалинской области говорится об эвакуации острова Парамушир. «Жителей Северо-Курильска (остров Парамушир) сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы», – говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, ситуацию под особый контроль взял губернатор региона Валерий Лимаренко. «Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки, нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населенных пунктах, а также дорог и других инфраструктурных объектов», – приводятся слова Лимаренко. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы области.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра. Эпицентр располагался в 228 километрах восточнее северокурильского острова Онекотан. Сейсмособытие произошло в 13:49 по местному времени (05:49 мск). Окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) – в 3 балла.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших и погибших на Курилах нет. Организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения. Рассчитано, что ориентировочное время подхода волны цунами – 15:04 (07:04 мск).