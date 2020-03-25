На работе играют в бильярд, постоянно получают подарки, фотографируются с Ди Каприо и борются за красное кресло

Если прийти в их офис в праздничный день, можно решить, что попал в театр: шикарные декорации, сотрудники в костюмах, зачастую еще и угощения… И при этом основная деятельность фирмы связана с подбором и реализацией недвижимости.

Но о трудовых успехах компании большинство благовещенцев наверняка слышали, ведь «Этажи 28» - одно из крупнейших агентств недвижимости города.

Умеют хорошо работать – умеют и отлично отдыхать!

Костюмированные вечеринки в честь Нового года, неординарные поздравления и квесты по всем праздникам. А уж как здесь отмечают масленицу! Сотрудники переодеваются в народные костюмы и устраивают блинные бои – творческо-кулинарные конкурсы. Куда в качестве жюри приглашаются партнеры компании.

Добрая традиция – поздравления именинников, обязательно с подарками. Также компания поощряет подарками тех, кто работает здесь длительное время.

Каждый месяц в «Этажах 28» подводят итоги, самый продуктивный сотрудник получает поздравления и право весь следующий месяц сидеть на удобнейшем красном офисном кресле. Иногда кресло «кочует», когда меняются лидеры, иногда остается у сильнейшего агента по недвижимости.

Кроме кресла топовым сотрудникам дарят возможность продвигать личный бренд – их фотографии размещают на пилларсах – рекламных стойках в самом сердце Благовещенска, на площади им. Ленина.

Но не только для лидеров в «Этажах 28» предусмотрены «плюшки». Любой сотрудник в свободное от работы время может поиграть в бильярд, установленный в офисе. Или сфотографироваться с личным Ди Каприо компании.

О первой сделке новичка сотрудники узнают по звуку рынды

И если вы думаете, что устроиться на работу в эту компанию сложно, то вы ошибаетесь! Здесь заинтересованы в новых сотрудниках. И каждый может заработать 50 долларов, если приведет в компанию эффективного риелтора.

Кстати, совсем скоро Пасха. И этот праздник без внимания не останется: ежегодно сотрудники «Этажей 28» создают пасхальные композиции, оценить которые могут клиенты, приходящие в офис. Приходите и вы проголосовать за понравившийся шедевр, надеемся, к 19 апреля все карантины будут сняты.

Компания «Этажи 28» является активным участником «Гильдии риэлторов Приамурья».