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сегодня, 14:29 6

Почти 32 % амурчан систематически занимаются физкультурой и спортом

Почти 32 % амурчан систематически занимаются физкультурой и спортом
Фото: pixabay.com

В 2019 году в Амурской области доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 31,9 %. Об этом губернатору региона доложил министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека.

По его словам, в рамках календарного плана проведено более 500 спортивных мероприятий. Почти 700 спортсменов в составе сборных команд приняли участие в соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного уровней. 267 из них стали победителями и призерами.

Продолжается реализация в Амурской области всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К тестированию приступили более 50 тысяч человек, из которых 11 тысяч – в прошлом году. Больше 6 тысяч человек выполнили нормативы на знаки отличия. Сейчас в рейтинге ГТО Приамурье занимает 25 место.

Больше шести тысяч амурчан занимаются по программе спортивной подготовки. Ее осуществляют в 13 учреждениях. Реализация единой государственной политики по подготовке спортивного резерва позволила области получить в прошлом году субсидию в 6 миллионов рублей из федерального бюджета по проекту «Спорт – норма жизни». На эти средства в течение года приобретались экипировка, оборудование и инвентарь, осуществлялись выезды на сборы.

В 2019 году в Амурской области были возведены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, восемь малых площадок для тестирования ГТО, футбольное поле и хоккейная площадка в Екатеринославке, центр уличного баскетбола на набережной Благовещенска и другие. Произведен капитальный ремонт спортобъектов в Ивановке, Константиновке, Шимановске, Белогорске и Серышеве. Сейчас уровень обеспеченности граждан спортивными объектами составляет 77,5 %.

Также министр озвучил планы на 2020 год. По проекту «Спорт – норма жизни» в этом году запланировано строительство четырех малых площадок ВФСК ГТО: в Райчихинске, Сковородине, селе Первомайское Тындинского района и Новокиевском Увале Мазановского района. Общая сумма, выделенная на эти цели, – более 13 миллионов рублей. Еще 5 миллионов направлено на адресную поддержку организаций спортивной подготовки. 25 миллионов на развитие хоккея получит город Свободный.

По программе «Газпром – детям» в этом году начнется строительство пяти ФОКов – в Тынде, Магдагачи, Тамбовке и двух в Благовещенске. Также будет произведен капитальный ремонт стадионов и спортивных площадок в 9 муниципалитетах области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#спорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А еще в России люди получающие по 15000 рублей - средний класс. А средняя зарплата 43 400 рублей. Прожиточного минимума в 10600 достаточно для комфортной жизни. 90% населения поддерживают Путина. А хорошо живем то по отчетам!

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    32 минуты назад

    Дмитрий Русский и добавить нечего!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    12 минут назад

    Не а , что вы возмущаетесь )) Семья: папа , мама , ребенок -школьник . Школьник ходит на физкультуру . Значит правильно 31 % занимается спортом ))

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    приехали , вылезай

    Не а , что вы возмущаетесь )) Семья: папа , мама , ребенок -школьник . Школьник ходит на физкультуру . Значит правильно 31 % занимается спортом ))



    Ещё бабок с лыжными палками посчитай и Утенбергенова не забудь

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 минуты назад

    приехали , вылезай

    Не а , что вы возмущаетесь )) Семья: папа , мама , ребенок -школьник . Школьник ходит на физкультуру . Значит правильно 31 % занимается спортом ))



    Вот только школьники - это 15% нашего населения. Я думаю, что он причислил к спорту такую дисциплину как "выживание": например, стояние в очереди за пенсией и в поликлинику тоже своего рода спорт - есть свои победители и проигравшие. Попасть в автобус когда отменили троллейбусы - тоже спорт. Если всё это посчитать, то да, 32% наберется!

  • retrogr

    retrogr
    1 минута назад

    зато цифры какие. под них и финансирование не стыдно побольше запросить

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