Почти 32 % амурчан систематически занимаются физкультурой и спортом

В 2019 году в Амурской области доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 31,9 %. Об этом губернатору региона доложил министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека.

По его словам, в рамках календарного плана проведено более 500 спортивных мероприятий. Почти 700 спортсменов в составе сборных команд приняли участие в соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного уровней. 267 из них стали победителями и призерами.

Продолжается реализация в Амурской области всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К тестированию приступили более 50 тысяч человек, из которых 11 тысяч – в прошлом году. Больше 6 тысяч человек выполнили нормативы на знаки отличия. Сейчас в рейтинге ГТО Приамурье занимает 25 место.

Больше шести тысяч амурчан занимаются по программе спортивной подготовки. Ее осуществляют в 13 учреждениях. Реализация единой государственной политики по подготовке спортивного резерва позволила области получить в прошлом году субсидию в 6 миллионов рублей из федерального бюджета по проекту «Спорт – норма жизни». На эти средства в течение года приобретались экипировка, оборудование и инвентарь, осуществлялись выезды на сборы.

В 2019 году в Амурской области были возведены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, восемь малых площадок для тестирования ГТО, футбольное поле и хоккейная площадка в Екатеринославке, центр уличного баскетбола на набережной Благовещенска и другие. Произведен капитальный ремонт спортобъектов в Ивановке, Константиновке, Шимановске, Белогорске и Серышеве. Сейчас уровень обеспеченности граждан спортивными объектами составляет 77,5 %.

Также министр озвучил планы на 2020 год. По проекту «Спорт – норма жизни» в этом году запланировано строительство четырех малых площадок ВФСК ГТО: в Райчихинске, Сковородине, селе Первомайское Тындинского района и Новокиевском Увале Мазановского района. Общая сумма, выделенная на эти цели, – более 13 миллионов рублей. Еще 5 миллионов направлено на адресную поддержку организаций спортивной подготовки. 25 миллионов на развитие хоккея получит город Свободный.

По программе «Газпром – детям» в этом году начнется строительство пяти ФОКов – в Тынде, Магдагачи, Тамбовке и двух в Благовещенске. Также будет произведен капитальный ремонт стадионов и спортивных площадок в 9 муниципалитетах области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.