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сегодня, 13:40 19

Амурские власти договорились с православной церковью об ограничениях массовых мероприятий

Амурские власти договорились с православной церковью об ограничениях массовых мероприятий
Фото: Амур.инфо

Служители культа обязаны соблюдать требования об ограничении массовых мероприятий. Договоренность с руководством одного из религиозных объединений была достигнута на уровне правительства Амурской области.

Ограничения в организации массовых мероприятий с участием более 50 человек распространяются на все религиозные организации. Об этом сообщили 25 марта на пресс-конференции в областном правительстве.

Как стало известно Амур.инфо, теме разговора о выполнении требований к проведению массовых мероприятий была посвящена личная встреча губернатора Амурской области с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Источник сообщил, что стороны пришли к согласию.

На встрече с журналистами об этом также сообщили представители областного правительства.

«Что касается работы культовых учреждений, у нас достигнута договоренность с руководителями учреждений, не буду называть каких, о том, что они будут действовать в рамках того правового поля, которое сегодня существует, – сказала зампред правительства, руководитель санитарно-противоэпидемической комиссии Юлия Рябинина. – Все ограничительные действия, связанные с проведением массовых мероприятий, распространяются на проведение соответствующих мероприятий, которые проводит церковь. Разъяснительная работа была проведена соответствующая. Договоренность достигнута».

Вопрос о выполнении религиозными организациями требований по предупреждению распространения пандемии коронавируса остро встал после праздника Албазинской иконы Божией Матери в Благовещенском кафедральном соборе. Как сообщало Амур.инфо, 22 марта православные провели литургию в церкви и организовали крестный ход. По некоторым оценкам, в мероприятиях приняли участие около тысячи человек.

В Благовещенской епархии сейчас готовятся к публикации официальные рекомендации верующим. Документ может стать своего рода результатом договоренностей с областными властями. Как отметил представитель церкви в телефонном разговоре с журналистом, скорее всего, решение разместят на сайте организации в течение дня.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Господь в душе! Не вижу смысла посещать "посредников" в виде церкви:

    24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет

    25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.

    26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

    27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

    28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род".

    29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

    (Деяния. 17)

    48 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: ( Деяние 7:48)

    49 Небо -- престол Мой, и земля -- подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?

    50 Не Моя ли рука сотворила всё сие?

    (Матфей 6;5 ) И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

    (Матфей 6;6 ) Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

    А если обратить внимание на то что в цекви нужно почти за все заплатить, а в Библии говорится:

    И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников. (Мф. 21:12-13)

    То желание вовсе отпадает.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    им законы не писаны??? с ними надо договариваться........

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 часа назад

    Тупицы.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    inoy

    им законы не писаны??? с ними надо договариваться........



    дваждую.

    другим просто запретом по мордасам, а с РПЦ договариваются. крутяк. шведское светское гос-во. по конституции образа 1993 года.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Чт"договорились"? У нас в пока ещё неизменённой Конституции прописано главенство Государства над Церковью. И Они подчинены законам светского государства. СТ 14 Конституции РФ

  • ay

    ay
    1 час назад

    Да не гарантируется Конституция, видно.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    inoy

    им законы не писаны??? с ними надо договариваться........



    Гундосов просто мазу тянет за Путина, его правая рука! Поэтому договариваться!

    Еще с Чечней надо договариваться, в отличии от других субъектов.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Скоро Пасха

  • албазинец

    албазинец
    1 час назад

    И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.

    Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его,

    но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми

    и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.

    Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их;

    все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.

    И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

    Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что́ принадлежит Отцу Моему?

    Но они не поняли сказанных Им слов.

    И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.

  • албазинец

    албазинец
    1 час назад

    Евангелие от Луки глава 2, стихи 42-51. Дмитрий коль Вы Русский, что Вы думаете по поводу храма, который принадлежит Отцу Небесному, и нам так же как и Иисусу Христу не должно ли быть там?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Из Карантинополя знакомый старец изолирующую молитву прислал, учите.

    Иже еси корона на вируси, на Господа уповающе, тему не прососи, закупись, затворись с супругою и котом, не блуди рукою со ртом, мама мыла раму да померла, блажен не трогающий хайла, папа пыль протер помер, на заразный не звони номер, сиди тихо не пали схрон, хлеб наш насущный даждь нам дрон, Путину в голосовалище сто корон.

    Телеграмканал Евгения Шестакова

  • harbinets

    harbinets
    1 час назад

    закон должен быть для всех один на территории России, просто арестовывать, зачем договариваться с ними?

  • Гуру

    Гуру
    1 час назад

    harbinets

    закон должен быть для всех один на территории России, просто арестовывать, зачем договариваться с ними?



    Иначе от церкви отлучат))

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    harbinets

    закон должен быть для всех один на территории России, просто арестовывать, зачем договариваться с ними?



    Вы предлагаете гундяя , путинского кента, арестовать? Нужно как в КНРии . Там вату не катают.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    И НЕ НАДО МЕСТНЫМ ЦАРЬКАМ ПРИМАЗЫВАТЬСЯ К ЭТОМУ ЗАПРЕТУ. Ещё на прошлой неделе Телеграмканал Незыгарь писал, что будут ограничены поповские сборища .

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    foxik62

    harbinets

    закон должен быть для всех один на территории России, просто арестовывать, зачем договариваться с ними?



    Вы предлагаете гундяя , путинского кента, арестовать? Нужно как в КНРии . Там вату не катают.



    Гундеббельс вещает на всю страну, что отказ от материальных благ - это хорошо! Что жить в нищете - это хорошо! Как это арестовать?!

  • албазинец

    албазинец
    1 час назад

    Вот бесовщина прет...

  • ay

    ay
    1 час назад

    албазинец

    Вот бесовщина прет...



    Бесовщина? Когда отказываться от материальных благ призывает человек с заретушированными часиками из Швейцарии? У которого есть шикарная дачка? И автомобиль представительского класса? И яхта? Простите, но всё это оскорбляет чувства верующего. И неверующего тоже.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    29 минут назад

    албазинец

    Евангелие от Луки глава 2, стихи 42-51. Дмитрий коль Вы Русский, что Вы думаете по поводу храма, который принадлежит Отцу Небесному, и нам так же как и Иисусу Христу не должно ли быть там?



    В 2010 году был принят и подписан закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

    Храмы принадлежат организации "Русская Православная Церковь"

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