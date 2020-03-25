Амурские власти договорились с православной церковью об ограничениях массовых мероприятий

Служители культа обязаны соблюдать требования об ограничении массовых мероприятий. Договоренность с руководством одного из религиозных объединений была достигнута на уровне правительства Амурской области.

Ограничения в организации массовых мероприятий с участием более 50 человек распространяются на все религиозные организации. Об этом сообщили 25 марта на пресс-конференции в областном правительстве.

Как стало известно Амур.инфо, теме разговора о выполнении требований к проведению массовых мероприятий была посвящена личная встреча губернатора Амурской области с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Источник сообщил, что стороны пришли к согласию.

На встрече с журналистами об этом также сообщили представители областного правительства.

«Что касается работы культовых учреждений, у нас достигнута договоренность с руководителями учреждений, не буду называть каких, о том, что они будут действовать в рамках того правового поля, которое сегодня существует, – сказала зампред правительства, руководитель санитарно-противоэпидемической комиссии Юлия Рябинина. – Все ограничительные действия, связанные с проведением массовых мероприятий, распространяются на проведение соответствующих мероприятий, которые проводит церковь. Разъяснительная работа была проведена соответствующая. Договоренность достигнута».

Вопрос о выполнении религиозными организациями требований по предупреждению распространения пандемии коронавируса остро встал после праздника Албазинской иконы Божией Матери в Благовещенском кафедральном соборе. Как сообщало Амур.инфо, 22 марта православные провели литургию в церкви и организовали крестный ход. По некоторым оценкам, в мероприятиях приняли участие около тысячи человек.

В Благовещенской епархии сейчас готовятся к публикации официальные рекомендации верующим. Документ может стать своего рода результатом договоренностей с областными властями. Как отметил представитель церкви в телефонном разговоре с журналистом, скорее всего, решение разместят на сайте организации в течение дня.