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сегодня, 13:19 3

На благовещенку вопреки ее желанию оформили кредит на 100 тысяч рублей

На благовещенку вопреки ее желанию оформили кредит на 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска лишилась денег, а также обзавелась не нужным ей кредитом. Это произошло после того, как горожанка назвала мошенникам данные своей банковской карты.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства. Для предотвращения этих действий необходимо назвать номер банковской карты, 3 цифры с оборотной стороны и код из СМС, которое придет на телефон. Женщина предоставила информацию звонившему, в результате у нее списалось со счета 10 тысяч рублей, а также на ее имя оформили кредит на 100 тысяч рублей.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Гражданам напоминают: «Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в СМС-сообщениях), будьте бдительны. Не идите у них на поводу».

Нельзя действовать под диктовку незнакомцев, сообщать личные данные и данные карт. Следует прервать разговор и перезвонить в отделение банка.

Тем, кто все же стал жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, нужно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102).

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    Я понимаю там сказать номер карты....сказать 3 цифры на обратной стороне- же должно прям ппц как насторожить... но Б*леать код из СМС!!???

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Лично я установил на телефон программу GetContact. Она автоматически присваивает имя звонящему, даже если он в телефоне не сохранен. Слышу звук рингтона - смотрю "Предложить кредит" , "Развод на деньги", "Ростелеком предлагают интернет", "Коллекторы" и т.п. Можно настроить автоматическую блокировку таких звонков и они даже тревожить не будут! Программа бесплатна.

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Вот вообще не жалко. Потому что это даже не лохушка. Это тупая лохушка.

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