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сегодня, 13:11 0

В Амурской области определят лучшего регионального экспортера

В Амурской области определят лучшего регионального экспортера

Принять участие в ежегодном конкурсе «Экспортер года» приглашает Центр поддержки экспорта Амурской области. Заявки на участие принимаются до 29 марта 2020 года.

«За несколько лет существования конкурса и работы инфраструктуры поддержки экспортный потенциал региона вырос в несколько раз. Наряду с традиционными экспортными направлениями, такими как соя и продукты ее переработки, на сегодняшний день у Амурской области есть новые товары, которые по праву могут считаться визитными карточками региона: амурский мед, кондитерские изделия, деревообработка. Нам особенно важно, что в это число входят не только крупные производственные компании, но и малый бизнес, для которого сам факт участия в подобных конкурсах является отличной возможностью для получения бесценного опыта, новых знакомств и хорошего подспорья в развитии», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Победители определятся в нескольких номинациях:

• Промышленность;

• Агропромышленный комплекс;

• Услуги;

• Высокие технологии;

• Прорыв года.

Каждый участник при подаче заявки может выбрать только одну из отраслевых номинаций. Исключение составляет номинация «Прорыв года» – ее участники могут выбрать дополнительно к уже заявленной номинации.

Всех победителей ждут ценные призы, главным из которых станет участие в крупной международной выставке-ярмарке с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора при финансовой поддержке Центра поддержки экспорта Амурской области. Организаторы отмечают, что такой формат позволяет заявить о себе как на региональном, так и национальном уровне, установить новые деловые связи и выйти на международные рынки сбыта.

Для того чтобы принять участие в конкурсе «Экспортер года» при содействии Российского экспортного центра, компания-участник должна быть зарегистрирована в Амурской области и включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подать заявку можно, пройдя по ссылке и заполнив анкету до 29 марта 2020 года. Конкурсная комиссия подведет итоги до 1 апреля. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей будет сообщено позже.

Необходимую информацию о конкурсе, а также мерах поддержки экспортеров в регионе можно получить в Центре поддержки экспорта Амурской области по адресу г. Благовещенск, ул. Зейская, 287, 2 этаж, или по телефону 8 (4162) 772-609

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#производство #технологии #торговля #экономика

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