Амурским бизнесменам-экспортерам в сложившейся из-за коронавируса ситуации помогут власти

Амурских экспортеров поддержат на региональном и федеральном уровнях. «Российский экспортный центр» на фоне пандемии коронавируса создал антикризисный штаб.

Штаб организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств, а также для сбора и проработки поступающих обращений экспортеров. Антикризисный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российских экспортеров.

В рамках штаба будет создана аналитическая платформа, позволяющая оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры. Система мониторинга ключевых проблем экспортеров уже сформирована в РЭЦ. На постоянной основе будут проводиться сеансы видеоконференцсвязи с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, центров поддержки экспорта, представителей бизнес-сообщества.

На сайте РЭЦ и в социальных сетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров. Направить обращение можно по ссылке. Кроме того, РЭЦ организует телефонную горячую линию для экспортеров. Каждая возникшая ситуация будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей набор возможных решений по выходу из сложившейся кризисной ситуации.

После обработки запросов экспортеров антикризисный штаб разработает перечень мер оперативного реагирования, а также регуляторного и финансового характера, которые будут предполагать изменение действующих нормативно-правовых актов. Это, в свою очередь, позволит расширить и упросить доступ экспортеров к мерам государственной поддержки и минимизировать негативный эффект для российских компаний от сложившейся в мире кризисной ситуации.

РЭЦ, выступая агентом правительства РФ по ряду субсидиарных программ, в тесном взаимодействии с бизнес-объединениями разработал пакет поправок в НПА, регулирующие предоставление поддержки в рамках реализации КППК и логистической субсидии в части перенастройки механизмов под первоочередные задачи по поддержке экспортеров в текущей экономической ситуации.

«Нам важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них в РЭЦ. Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом. РЭЦ не намерен сокращать меры поддержки – напротив, будет только повышать эффективность финансовых и нефинансовых продуктов, субсидиарных мер поддержки, расширяя и адаптируя их линейку и доступность для бизнеса. Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи и стать триггером для их диверсификации. А это может предоставить новые возможности для российских экспортеров», – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Необходимую поддержку на местном уровне экспортно-ориентированным предпринимателям готовы оказать в минэкономразвития и внешних связей Амурской области. Обращения принимают в рабочее время по телефону 8 (4162) 22-44-15 и круглосуточно по адресу электронной почты kopisov.ma@economy.amurobl.ru.

Свою работу также продолжит Центр поддержки экспорта Амурской области. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в настоящее время личный прием предпринимателей ограничен, однако свои вопросы можно задать по телефону 8 (4162) 772-609.