Амурским ветеранам боевых действий оплатят проезд в санатории

Амурские ветераны боевых действий получат право на компенсацию проезда до мест проведения санаторно-курортного лечения. На эти цели в 2020 году из бюджета области планируется выделить 3 миллиона рублей. Соответствующие поправки в бюджет депутаты заксобрания будут рассматривать и вносить 26 марта на очередной парламентской сессии.

Минсоцзащиты Амурской области разработало порядок оплаты проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей, проживающим в Амурской области, к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Под местами санаторно-курортного лечения понимаются организации, расположенные на территории Российской Федерации, путевки в которые предоставляются амурской региональной организацией общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» либо Амурским областным отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Согласно проекту, оплата будет осуществляться путем предоставления компенсации расходов за проезд авиационным, железнодорожным, автобусным транспортом при наличии подтверждающих документов. Заявление на выплату примут в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

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Екатерина PL