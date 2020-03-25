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сегодня, 12:20 0

Соцсети: около детской площадки Благовещенска замкнуло высоковольтный кабель (видео)

Соцсети: около детской площадки Благовещенска замкнуло высоковольтный кабель (видео)
Фото: скриншот видео

В одном из городских пабликов Благовещенска появилось видео замыкания кабеля, расположенного в нескольких метрах от детской площадки около дома № 91 на улице Забурхановской. Кадры были сняты ночью.

«11 лет живу в этом доме, кабель этот видел – он был не под напряжением, но кто-то его подключил. Сейчас его в подстанции, как они говорят, отключили, но где гарантия, что снова какой-нибудь умный человек его не подключит. Сейчас приехали, топором отрубили и песком присыпали, даже не заизолировали», – в комментариях написал благовещенец.

Учитывая непосредственную близость детской площадки, некоторые горожане переживают, что такое соседство может быть потенциально опасным.

В диспетчерской службе управляющей компании «Мегасервис» сообщили, что никаких сообщений по этому поводу к ним не поступало. Там обещали, что теперь на место выедут сотрудники компании и в случае необходимости привлекут к работе электриков.

Информация также поступила в городское управление ЖКХ.

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#дети #ЖКХ

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