Оксана Самойлова перестала носить обручальное кольцо

Семья рэпера Джигана находится на двухнедельном карантине из-за пандемии коронавируса. На днях Оксана Самойлова и певец вместе с детьми вернулись из Майами в Москву. Судя по фото в Инстаграме инстадива сняла обручальное кольцо.

После семейного скандала Оксана Самойлова старается вернуться к привычному образу жизни и все свободное время посвящать детям. Их в звездном семействе четверо: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея, двухлетняя Майя и Давиду, которому не так давно исполнился месяц.

Отец семейства нарушает условия 14-дневного карантина и принимает дома многочисленных друзей. так, он закатил шумную вечеринку прямо в особняке. Как объяснил 34-летний артист – это попросту творчество: «Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое».

Что касается Самойловой, то, по ее словам, она привыкает к новой реальности. 31-летняя модель каждый день выкладывает фото и видео, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», – написала инстадива под фотографией детей.

Через некоторое время она опубликовала снимок с Давидом на руках. Внимательные поклонники обратили внимание, что их любимица сняла с безымянного пальца обручальное кольцо, чего прежде никогда и нигде не делала, даже дома. Фолловеры предположили, что отношения звездной пары никак не наладятся. Оксана, судя по всему, до сих пор не простила Джигана и намерена с ним окончательно развестись.

Самойлова так и не говорит о том, что происходит между ней и Джиганом. Но призналась, что после рождения долгожданного сына они с супругом должны были быть безмерно счастливы, однако ее жизнь превратилась в ад.

После рождения Давида Джиган потряс всех пугающими выходками. После череды «пьяных эфиров» его отправили лечиться в рехаб, где он провел чуть больше недели, но от пагубных привычек, судя по всему, не избавился. Затем вернулся на свою виллу в Майами, однако, по слухам, ему до сих пор не удалось заслужить прощение жены.